AI時代推動資訊素養 扶輪中學藉話劇反思科技倫理

上周五（5月15日）大結局的人氣電視劇《IT狗2.0》，為觀眾留下了AI與人類和諧共存的反思。隨着AI教育在學界日漸普及，學校在教授新科技的同時，亦不能忽視深化資訊素養的重要性。位於黃大仙區的中華基督教會扶輪中學正是兩者並重的實踐者；該校今年不僅以「資訊素養」為主題，創作普通話話劇《現在．未來式》，並憑此劇在本年度的「香港學校戲劇節」，奪得「傑出整體演出獎」、「傑出合作獎」及「傑出舞台效果獎」；另又舉辦「AI作曲學藝比賽」，邀請全校學生共同創作話劇主題曲。校長薛昌華接受《星島教育》專訪時指出，「資訊素養正是AI時代必備的核心能力。」

現在．未來式

繼去年首度開辦普通話話劇後，中華基督教會扶輪中學今年再接再厲，並以「資訊素養」為劇目主題。今年的劇名為《現在．未來式》，內容以科技與教育的碰撞為核心，講述故事中的兄妹二人在科技理想、親情與倫理責任之間掙扎，引領觀眾反思如何在科技時代中平衡創新與人性，同時展現責任感、誠信、守法及資訊素養等關鍵能力。薛昌華認為，資訊素養就是讓學生懂得如何找尋、分辨、判斷、使用和保護資訊。「這些是AI時代必備的核心能力。首先要能辨別真偽，別看到假新聞、假廣告就信，要養成主動查證的習慣。其次，使用資訊要合規矩，『參考』跟『抄襲』的界線要搞清楚，尊重版權、守住誠信。」他又強調安全意識同樣重要，既要懂得保護個人私隱和敏感數據，也要提防資訊外洩及網絡風險。他續指，學生須懂得靈活運用資訊，「善用工具搜集資料，再加上自己的獨立思考，才能真正轉化成個人見解。」

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為配合話劇，薛昌華更親自利用AI為該劇創作主題曲歌詞，歌名為《硬核初心》。他指出，身處資訊泛濫的數碼時代，期望學生能好好學習資訊素養，並憑歌寄意，提醒大家在真假難辨的洪流中不忘思考，堅守初心。當中一句「任數據萬千流淌，撞不碎初心的牆」，正好道出他的心聲。

歌詞敲定後，校方為配合旋律創作，由「普通話話劇」與「校園電視台」攜手舉辦「AI作曲學藝比賽」，鼓勵同學運用AI歌曲生成工具Suno創作歌曲，並邀得校長、專業歌手、音樂人及話劇導演擔任評判。比賽最終由中二學生陳冠澄贏得冠軍。陳冠澄分享其創作歷程，「開學初參加了中二級的『正向小明星』計劃，初次接觸並認識到Suno這個AI作曲工具。當時我跟其他同學需要分組利用Suno生成屬於我們的主題曲，並在校內拍攝MV。」她更在該活動中獲得「最佳導演獎」，自此便主動摸索、持續自學AI作曲技巧，逐漸熟悉各種功能和創作模式。「今次參加AI作曲比賽，整個作品從構思到用AI生成完成，只花了約30分鐘。沒想到最後能脫穎而出拿下冠軍，自己也覺得很驚喜。」

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事實上，《現在．未來式》一劇在本年度「香港學校戲劇節」中表現亮眼，榮獲「傑出整體演出獎」、「傑出合作獎」及「傑出舞台效果獎」，當中3名參演學生更獲頒「傑出演員獎」。該劇於5月9日的全方位展示日向全校師生作公開首演，當日薛昌華更化身鼓手，與學校樂隊一同演唱主題曲。他分享道，「我從4月開始請老師教打鼓，斷斷續續地練習，每次都無法完整打完一首歌。當天站在台上，打了人生第一場公開表演。雖然手腳不太協調，錯了一些拍子，但已經是練習以來效果最好的一次。感恩整隊Band從頭到尾帶領着我，辛苦他們要『湊住』我這個超齡新手。」他笑言，這次經歷讓他對師生關係有另一番體會，「原來我口中常說『陪伴學生成長』，有時角色是調轉的！這次是學生陪我突破、陪我嘗試、陪我完成一件我以為自己做不到的事。今次表演雖不完美，但已經是最動人的旋律。」

記者：蘇麗珊 圖片由學校提供

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