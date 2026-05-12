HYROX熱潮捲入校園 可立中學辦「校園版」賽事 師生齊揮汗展活力

一連3日舉行的HYROX香港站賽事，日前已在亞洲國際博覽館圓滿結束。今年賽事吸引來自60個國家及地區、約2萬人參與，打破亞洲區參賽人數紀錄。這項近年在國際間興起的綜合體能訓練運動，原來已蔓延至校園。位於黃大仙區的嗇色園主辦可立中學，於早前「健康月」的「運動周」期間，就舉辦了融入HYROX元素的「校園版」體驗活動。活動專為中四及中五年級，修讀體育科的學生而設，而校長、副校長、多位老師及體育推廣主任亦落場參與，在揮灑汗水展現活力之餘，營造出師生互動學習氛圍。

甚麼是HYROX？

HYROX是一項結合「跑步」與「功能性訓練」的室內標準化計時賽事，設Open、Pro、Doubles、Relay等多種組別，強調適合所有人參加，只要年滿16歲就可以參賽，所以近年在全球健身界迅速掀起熱潮。這項賽事包括8個功能性動作，每組動作需搭配1 km的跑步，項目包括：拉滑雪機1000米、推雪橇50米、拉雪橇50米、波比跳80米、划船機1000米、（壺鈴）農夫走路200米、沙袋弓箭步100米，以及深蹲推擲藥球100次。

按學校環境調整

可立中學體育科主任嚴偉德表示，「近年坊間非常流行HYROX，但大多僅供成年人參與。我們每年體育周都會舉辦特別活動，今次嘗試這項新興運動，於是邀請了專業健身教練，為主修體育的同學設計具HYROX元素的體能訓練。」然而，礙於學校場地、資源及學生體能等實際因素，校方決定引入「校園體驗版」。嚴偉德續指，「今次參與的中四及中五同學體能較佳，且熱愛運動。值得一提的是，校長、副校長、多位教師，以及體育推廣主任亦有參與訓練，與學生打成一片，充分展現體育精神與學習氛圍。」

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挑戰5大項目

該校的「校園體驗版」共設5個項目，包括以專業健身單車代替拉雪橇，加上波比跳、沙袋弓箭步、推雪橇及划船機。參與學生在活動前一周，先在體育課觀看短片了解甚麼是「HYROX」；至活動當日，他們投入參與，反應十分踴躍。嚴偉德補充，「我們期望透過活動，拓闊學生的體育視野，讓他們初步認識HYROX，並培養持續運動的良好習慣。」活動過後，師生們均汗流浹背；更有女體育老師參加了周日的HYROX香港賽事，並於1小時27分順利完賽，為同學樹立榜樣。

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嚴偉德總結道，「今次體育周活動充分體現了師生互動的成果。至於日後會否引入完整的HYROX賽制讓學生參與，則需要進一步收集校長、老師及同學的意見。希望將來有機會落實，在校園內繼續展現師生的活力與毅力。」

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