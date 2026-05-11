上水惠州公立學校藉「爆旋陀螺」熱 教授STEM與中華文化 跨代對戰練抗壓力

近日，源於90及千禧年代的經典玩具「爆旋陀螺」大熱回歸，各區紛紛湧現地區賽事，這股熱潮更蔓延至校園。位於上水的上水惠州公立學校日前在社交平台宣布，將於6月11日舉辦校園版「爆旋陀螺比賽」。校長鄭風接受《星島教育》訪問時表示，舉辦比賽除了是回應學生訴求，更期望藉此教授STEM物理知識及弘揚中華文化，同時促進師生交流，並培養學生的心理質素。

師生齊跨代參與

該校將於6月11日的「全方位學習月」期間，舉辦「惠小陀螺校內賽暨『STEM』體驗日」，廣邀全校師生及職員參與。鄭風指該校是一所「Happy Learning School」，「希望學生在應付考試之餘，亦能享受愉快的校園生活。」他透露，早前有學生透過「校長信箱」提出不少有趣的試後活動建議；其後，活動統籌老師邱天浪留意到小四學生周卓謙在校外公開賽「隆亨第二屆爆旋陀螺大賽」勇奪季軍，遂提議將這項熱門活動引入校園。有關建議最終獲行政會議一致通過並落實執行。

鄭風強調，「爆旋陀螺」不僅是玩樂，更蘊含STEM科學原理與中國傳統文化元素。「我們在活動中特意融入這些知識，提升其教育意義。」他續指，體驗日屬全校參與性質，屆時校長、校董及校監均會親身落場與學生切磋。「我們在社交平台宣傳後反應熱烈，帖文獲數萬次轉載及約2千人讚好；學生知悉後表現極為興奮，更有校友留言表示期待參與。」

延伸閱讀：從全方位學習週到STEAM精英培訓 基真小學打造創科教育藍圖

體驗日由邱天浪及葉志誠兩位老師負責統籌。邱天浪介紹，活動將分三個階段進行：首階段由五、六年級學生率先作賽及體驗，一至四年級則留在課室學習陀螺的中國歷史文化及物理原理；次階段由一至四年級作賽，五、六年級學生進行室內延伸學習；最後階段則是全校職工、校務處職員、科技部員工、全體教師、校長、校董及校監與學生進行跨世代大比拼。「學生可自備『爆旋陀螺』參賽，校方亦會在體驗區提供陀螺，讓沒有自備玩具的同學借用作賽。」

談到學科應用，邱天浪補充，「高年級科學科會教授力學及『力與運動』的知識，是次比賽正好作為延伸活動，讓學生在真實環境中實踐，探究如何運用摩擦力令陀螺持久旋轉。」此外，學校一直推動中華文化延伸學習，過往曾以足球及踢毽作媒介，今次則以陀螺為主題。「學生將有機會嘗試自製中國傳統紙陀螺，研究如何延長旋轉時間，從中領略傳統文化。」

延伸閱讀：DJ阿正與鄺玲玲為師姐妹 母校聖安當小學引入首個「智能實驗吊裝系統」（附4大叩門貼士）

身為「90後」的邱天浪感嘆，「我們成長年代的玩具都是實體的，反觀現今學童常沉迷電子產品，較缺乏人際溝通。我們希望以『爆旋陀螺』為契機，讓學生體驗昔日的實體玩具，促成跨世代交流，拉近師生關係。」另一方面，校方亦留意到部分學生抗壓力偏低，面對挫折時容易氣餒，故期望透過比賽鍛鍊其心理質素。「我們明白參賽學生對自己的陀螺抱有期望，但比賽總有勝負，我們希望他們從中學習接受失敗和失望，藉此提升抗壓能力。」

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<