姜濤自白僅中一學歷 專家教路：非學術出路選擇多

人氣男子組合MIRROR成員姜濤，在上周的27歲生日會中，透露自己曾重讀兩年中一，其後輟學，坦承最高學歷僅為中一，但離開傳統中學後，仍有繼續進修。及後他投身演藝界，深受不少歌迷愛戴，又是另一個故事。事實上，姜濤的經歷並非罕見，早前亦有家長在網上發文，請教網友其子女完成初中階段後，如不想繼續就讀傳統中學，如何為他們安排學術以外的發展路向？《星島教育》請教了學友社學生輔導顧問吳寶城，為家長拆解初中生升學出路的疑問。

Teen才再現計劃

吳寶城指出，香港實施「9年強迫教育」，政府有權向無正當理由而不送子女入學的家長發出「入學令」，以確保學童接受教育至15歲。他補充，「以姜濤為例，他因重讀兩年中一，年滿15歲便符合條件離開傳統日校，轉而接受其他非學術主導的教育。」據悉，姜濤在離開中學後，便參加了「Teen才再現計劃」，完成該計劃後，再升讀青年學院（邱子文）的運動教練職專文憑課程。

延伸閱讀：AI短期課程︱涵蓋入門級至深度進修 學習AI行銷/生成影片/自媒體創作

坊間提供非傳統學術課程的教育機構，收生要求多以年滿15歲或具備中三學歷為起點。吳寶城表示，VTC（職業訓練局）旗下的「青年學院」是較多初中離校生的選擇，「當中的『Teen才再現計劃』接受年滿14歲的年輕人申請，幫助學生重啟學習動機及進修興趣，同時探索個人的職業志向。」他指出，學員完成「Teen才再現計劃」後，可直接報讀「青年學院」的職專文憑課程，涵蓋專業美容、商業、健體及運動、食品科技及營養等專科。「完成職專文憑後，其資歷等同『資歷架構』第三級，即相當於香港中學文憑考試（DSE）五科成績達第二級的資歷。學員其後可繼續在IVE進修高級文憑課程，拾級而上。」這正正如同姜濤當年的學習路向。

「青年學院」以外，吳寶城指離校青年亦可考慮透過港專等培訓機構報讀勞工處的「展翅青見計劃」，以及僱員再培訓局（ERB）的「青年培訓課程」等，申請人年滿15歲即可報讀。前者提供職前及在職培訓機會，幫助年輕人了解職業志向，累積工作技能與經驗，從而提升競爭力；後者則屬全日制就業掛鈎課程，涵蓋寵物護理、美甲技巧、西式料理、社區導賞等範疇，旨在讓學員入職前掌握職場實務技巧及知識，增加就業機會。

延伸閱讀：馬會獎學金資助VTC畢業生海外升學 特教生赴澳深造追逐航天夢

除了上述計劃，針對完成中三課程但無意在傳統中學升學的青年，坊間亦有不少提供免學費的專科出路。例如香港建造學院提供的一年制「建造證書」課程，除了免學費，更為學生提供每月培訓津貼，畢業後有完善的就業配對及晉升階梯。此外，對餐飲業有熱誠的青年，亦可報讀中華廚藝學院或國際廚藝學院的初級證書課程，及早確立專業技能。

部分資料來源：生涯規劃資訊

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<