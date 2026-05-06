DSE 2026︱音樂科考林家謙《四月物語》 考生大感驚喜 本尊親身解題直呼好難！

中學文憑試（DSE）最後一科筆試音樂科，已於昨日(5日)開考。有考生在社交媒體表示，今年音樂科以林家謙的《四月物語》出題，覺得好感動，「呢首係對我好有意義嘅歌！」帖文引來林家謙親自回覆，頓時令網民哄動，不少人好奇這位「原作者」是否懂得回答試題？他在今日(6日)接受電台訪問時，嘗試親身解題，更直言試題很難！

親身回應網民

有考生昨日在Threads發文，表示今屆音樂科筆試的流行曲部分，以林家謙在去年推出的《四月物語》出題，他表示好感動，指這首歌對其很有意義。帖文吸引不少網民留言，而最引人注目的，就是林家謙現身，親自留言「報dse 報dse 報dsE↗️考試」，並以「出年」為主題標籤。這個留言正好與《四月物語》的前奏「啱音」，林家謙的幽默令網民哄動，有人問他是否在考評局工作？是否有意應考DSE？

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亦有很多網民關心，林家謙身為「原作者」，是否懂得回答試題呢？其中一條試題問及，《四月物語》最後一段的副歌，如何透過編曲、節奏及演繹方式營造高潮。他今日接受電台訪問時表示，對作品被選為考題感到意外，不覺得這首歌有那麼多內容需要分析。他表示試題很難，自己沒有「model answer」，直言作曲時都是憑感覺，沒有特別計算如何達到高潮。他後來再嘗試回答試題，表示副歌憑藉升半度「key」、樂器提升等因素，營造出高潮位。

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翻查資料，DSE音樂科的筆試分兩部分，甲部是西方古典音樂，乙部是中國器樂、粵劇音樂、本地及英美流行音樂。在粵語流行音樂的部分，考生需要聆聽指定歌曲選段，然後回答問題。據悉，這部分通常都是考一些年份較遠的經典名曲，例如2025年考杜麗莎的《假如》、2024年考林子祥的《數字人生》及2023年則考鄭秀文的《終身美麗》。不過，考評局有時也會出一些較新的流行曲，就如今屆的《四月物語》，2019年也考過林奕匡《高山低谷》。

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