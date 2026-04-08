喇沙書院創校95載人才輩出 孕育「財爺」曾俊華、「星中之星」蔡俊彥

香港劍擊運動員蔡俊彥上月於「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」大放異彩，勇奪「傑出運動員」及最高殊榮「星中之星」兩大獎項。最近他更開展新領域，以自資獨立歌手身份出道。蔡俊彥求學時期已表現勤奮，身為傳統名校喇沙書院校友的他，中二起加入校隊，更曾追隨「大師兄」兼前財政司司長曾俊華習劍。其母校喇沙書院今年慶祝95周年校慶，該校歷年孕育過多位狀元，而且有不少名人校友，如已故「才子」黃霑、著名DJ森美等等，可謂人才輩出。

秉承「克己復禮」

蔡俊彥的劍擊成就卓越，2025年7月於世界劍擊錦標賽中奪得男子個人花劍金牌，成為本港首位劍擊世錦賽冠軍，並在去年度登上世界排名第一。最近，他更涉足樂壇，日前推出新歌，展現運動與音樂的實力。他與喇沙緣分深厚，自小學起便就讀喇沙小學，後升讀直屬中學。9歲開始習劍的他，中二加入校隊，中三更獲邀加入香港隊，至今已代表香港出戰亞運及奧運等多項國際大賽。

說到蔡俊彥的母校喇沙書院，是不少家長非常心儀的中學，該校位於九龍城區，是一所資助男校。自1931年創校以來，一直秉承「克己復禮」的校訓，以及會祖聖喇沙「信德、熱忱和服務人群」的精神，致力提供全人教育。除了體育與人文學術，喇沙書院近年亦積極推動STEAM課程。早前，4位中四學生憑藉作品「BiodiverCity」於「叮叮科創大賽 2025」勇奪英文組冠軍。得獎學生除了獲邀遠赴新加坡交流，更獲得為期一個月的電車車身廣告機會。該電車特別以喇沙書院95周年為主題進行設計，象徵校慶慶典正式「啟航」。

走過近一個世紀，喇沙書院歷年來名副其實「人才輩出」，培育出眾多不同界別名人，包括前財政司司長曾俊華、已故「才子」黃霑、喜劇巨匠許冠文、著名DJ森美、「日本通」主持周奕瑋等。在學術表現上，喇沙書院的DSE成績斐然，近年更接連誕生「超級狀元」，如去年的「超級狀元」陳博軒、2024年有「超級狀元」鍾栢綸及「狀元」陳澤鋒等。

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