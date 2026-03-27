厲河離世｜創作《大偵探福爾摩斯》 推出《CO-CO!》雜誌 讀者紛悼念：開啟我的創作路！

香港兒童文學作家厲河（本名：呂學章）在3月23日離世，享年67歲。各大媒體公布消息的當晚，不少人在社交平台發帖表示不捨，有人追憶他創辦的本地兒童漫畫雜誌《CO-CO!》，有人分享《大偵探福爾摩斯》如何幫助自己學好中文。厲河多年來屢獲「小學生最愛作家獎」，從昔日的小學生到如今的成年人，不少人受其作品影響。有讀者更直言，「厲河創辦的《CO-CO!》，造就了現在的我！」

《CO-CO!》漫畫迷Rei：這本雜誌開啟我的創作之路

現年35歲的Rei，從小學時期便迷上《CO-CO!》，家中珍藏超過600本。她由1997年底開始收集，一年26期加上別冊，幾乎期期不漏，直至2019年停刊，前後長達23年。Rei表示，「《CO-CO!》讓我更貼地認識本地漫畫。當年作為小學生，接觸機會有限，也不懂用電腦搜尋資訊。這本雜誌就像一扇窗，讓我直接閱讀許多前輩作品，大開眼界，成為連接世界的開始。」她特別欣賞雜誌內《偵探物語 福爾摩斯劇場》的漫畫家Kai，其筆觸與構圖帶有插畫風格，拓寬了她欣賞漫畫的視野。

更難忘的是，《CO-CO!》曾舉辦角色設計比賽，得獎作品可刊登於漫畫故事中。16歲的Rei以中學生身份參賽，設計人物並奪得冠軍。當時，她會考成績不理想，帶着參賽手稿及刊登了自己作品的那期《CO-CO!》，前往IVE面試動漫角色設計相關科目，最終成功入讀。其後IVE成績理想，更順利升讀理工大學相關課程，畢業後從事與繪畫相關的工作。

Rei深有感觸，「厲河創辦的《CO-CO!》有很多本地漫畫家，各有不同風格。閱讀它就像把豐富資訊存入腦中，形成一個漫畫資料庫，對日後創作幫助極大。慶幸當年遇上這本雜誌，才造就今天的我。」

漫畫家姜智傑：厲河教曉我們，畫漫畫最重要的是體力

本地漫畫家姜智傑（綽號K先生）於1999年參加正文社舉辦的「《CO-CO!》新秀漫畫大賞」，獲「佳作賞」入行。他憶述，「當年《CO-CO!》深受兒童歡迎，雖然我已是成年人，仍覺得這本雜誌為6至12歲小讀者，提供接觸漫畫的優質渠道。」姜智傑感謝厲河給予機會，讓他嘗試不同風格漫畫，從實戰中學習成長。

在姜智傑眼中，厲河勤力、認真、實事求是，常提點兒童漫畫的注意事項，例如多觀察身邊小孩的行為與衣著作參考，打鬥場面切忌有身體接觸。最令他難忘的是，厲河常問，「你知不知道畫漫畫最重要的是甚麼？」不待回答，便說，「是體力！畫漫畫要長期奮鬥，坐在書桌一畫就畫大半日，捱更抵夜，少一點體力都不行！」

厲河的遺產：燃點閱讀熱情

在正文社社交平台及Threads上，不少家長得知厲河逝世後，紛紛感謝他令子女愛上閱讀、愛上中文。生前，厲河常到訪多間小學，分享閱讀與寫作心得。他曾言，「從家長口中得知，我的書幫助讀者克服閱讀障礙，那種滿足感無法形容……青年人不知天高地厚，未必是壞事；成年人凡事顧忌，只怕杞人憂天。」厲河以《大偵探福爾摩斯》系列及《CO-CO!》雜誌，啟蒙無數香港兒童的閱讀興趣與創作潛能。他的影響，早已超越童書與漫畫，深深植根於一代又一代小學生、年輕人以至成年人的心中，成為永不磨滅的童年回憶與成長動力。

記者：蘇麗珊

部分圖片 由受訪者提供及社交平台

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