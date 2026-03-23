DSE 2026丨嗇色園辦「公開試迎戰之夜」 為考生設抄經工作坊減壓

中學文憑試筆試將於4月8日起開考，現時不少考生都積極備戰，當中亦可能感到沉重的壓力。為了替考生打氣，嗇色園今年再度舉辦「你和義工有個約會——公開試迎戰之夜」活動，首場活動已於3月19日晚舉行，其餘兩場分別於4月2日及17日晚舉行，考生可參加抄經工作坊，緩解壓力迎接DSE；亦可在「考生心願牆」寫下目標，讓自己更有動力備戰。

為考生打打氣

去年，嗇色園首次在黃大仙祠辦「公開試迎戰之夜」，為DSE及其他公開試考生打氣，今年再接再厲，開放時間更延至晚上9時。在活動舉行期間，對考試感到緊張的同學，可以參加抄經工作坊，透過靜心抄寫調節心情，以正面情緒迎接考試；此外，考生及家長可在「考生心願牆」寫下願望和目標，增加個人動力及信心。

除了抄經減壓，家長及考生也可到祠內的「麟閣」，感受「萬世師表」的教育理念。「麟閣」早於1921年建成，是香港最早期的祀孔場所，透過參觀該處，考生可思考孔子所提倡的「因材施教」，加深對傳統教育智慧的理解。

另外，凡參加公開試的考生（包括DSE、內地高考、IB國際文憑考試），均可在「金榜留名卷軸」上留名，並獲贈紀念福牌作為鼓勵。福牌分為兩款，分別寫有「旗開得勝」及「5**前程似錦」等祝福；此外，DSE考生本人出示准考證（正本、副本或電子檔），更可領取內含祝福小禮物的「考生打氣包」，為備戰的學生打打氣。

《你和義工有個約會—公開試迎戰之夜》

日期： 4月2日（周四）及17日（周五）

時間：18：00至21：00 （最後入場時間為20：30）

地點：嗇色園黃大仙祠

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