DSE 2026｜英文口試首日問如何向遊客推薦「兩餸飯」 老師：最易被此題「考起」

DSE 2026｜昨天（3月10日）DSE英文科口試首日開考，不少考生在試後，隨即在社交平台分享考題，當中包括：「兩餸飯」、理財素養，以及網絡不誠實的情況。其中「兩餸飯」話題最受關注，不少考生都說題目貼近生活，但亦有人擔心自己離題或未能提出充分推薦理由，或會影響分數；有英文科老師認為，討論時可從多角度分析「兩餸飯」為何流行。如想爭取高分，更可從宏觀經濟角度探討。

DSE 2026｜應考學生：論「兩餸飯」好壞之處

考生在社交平台討論最激烈的，正是「兩餸飯」一題。網友紛紛分享考試內容，包括討論其流行程度、優點與缺點等。有考生提到自己討論了經濟環境如何改變香港飲食文化，亦有同學分析不同原因影響本地飲食習慣；另一討論問題「怎樣向旅客推薦『兩餸飯』」，有考生誤解為「在哪些情況下才會吃『兩餸飯』」，經其他網友更正後，才了解應聚焦向旅客推廣香港特色飲食。

昨天應考的考生陳同學接受《星島教育》電話訪問時表示，她同樣以「兩餸飯」為口試題目。她認為此題較同日其他題目容易掌握。陳同學表示，資料提示卡列出「兩餸飯」的好處包括價格親民及選擇多樣，但她發言前已有同學使用這些觀點，因此她轉而指出「等候時間短」才是令「兩餸飯」流行的關鍵。「我沒有重複提示卡的內容，而是提出另一原因。香港生活節奏急速，時間就是金錢。在高級餐廳用餐往往需時較長，但『兩餸飯』等候時間短，對辦公室職員特別適合。」

第二部分需討論好處與壞處，陳同學以個人經驗分享，「好處是價格便宜，學生沒有收入，30至40元的『兩餸飯』完全負擔得起。壞處則是雖然味道不錯，但常加入味精，長期食用對身體健康不好。」至於如何推廣「兩餸飯」，陳同學因其他考生發言較長，故未能即時補充。不過她已想好建議，「希望能在美食節設置攤位，推廣『兩餸飯』或『三餸飯』，讓更多人認識香港獨有的飲食文化。」

此外，有關「網絡不誠實」一題，亦引起不少網上討論。考生圍繞「人們為何在網絡不誠實」、「若朋友在網絡不誠實，你會如何應對」等角度分享。有考生以AI生成內容為例，有的則認為討論區匿名文化是主因之一。相對而言，考生認為理財素養題目涉及經濟科，需要使用較學術的字眼，所以較另外兩個題目困難。

DSE 2026｜英文老師：從多角度分析流行原因

聖士提反女子中學英文科老師衞茼，特別就昨日的口試題目作分析。針對最熱門的「兩餸飯」題目，衞茼建議考生可從多角度分析其流行原因，例如價格親民、快捷方便，以及香港人生活節奏急速，「兩餸飯」正正切合本地生活模式。她補充，「從經濟角度出發，考生亦可指出現時不少市民轉往內地北上消費，認為內地物價較低，而『兩餸飯』同樣經濟實惠，符合大眾的消費習慣。」若想爭取更高分數，她建議考生可從宏觀經濟環境切入，例如周邊店舖結業、消費模式改變等議題，展示更深入的分析。

在討論「如何向旅客推薦『兩餸飯』」時，衞茼認為考生最易被「考起」。她指出，「『兩餸飯』主要出現於日常生活社區，旅遊區較少見，因此可建議在旅遊熱點增設美食車售賣『兩餸飯』，或在主題公園加入這道特色食物，讓旅客更容易接觸。」

至於有關「理財素養」一題，衞茼表示，「不少同學可能被『Literate』一字嚇倒，但其實即使未修讀經濟科，都可運用日常生活事例及簡單詞彙作答，例如使用零用錢前如何制定消費預算，便是最淺白實用的例子。」英語口試將直至下周四（19日），衞茼寄語即將應考的同學，在等候室期間不要過分焦慮，應冷靜思考可能出現的題目及可用詞彙。此外，她提醒同學要仔細閱讀題目要求，避免誤解問題而離題。

