直資擴容｜一文看清48所獲批中小學 名單包括聖保羅男女/聖保祿/拔萃（附國際課程及學費資訊）

直資擴容｜在2025年《施政報告》，提出以試點計劃形式，容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，透過自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。教育局上周在網上公佈獲批/原則上獲批的48間中小學名單，共38間中學，10間小學，名單中不乏傳統名校：拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、聖保祿學校等。

增至每班最多37至45人

去年12月，教育局向全港直資學校發信，邀請申請於2026/27學年起實施「直資擴容」。教育局上月透露，共收到42份直資學校申請，經審慎評估後，全數符合要求並獲批准。上周二（2月24日），教育局在網上公布獲批/原則上獲批的48間中小學名單，包括38間中學及10間小學，當中不乏傳統名校，如拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、聖保祿學校等，以及近年熱門的直資學校，如港大同學會書院、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及林大輝中學。

參與學校可按申請調整班數或每班學生人數，以取錄更多持學生簽證的自資非本地生。一般直資小學及中學每班上限分別為33人及41人，「擴容」後可增至最多37人及45人。在獲批/原則上獲批的中學中，有9間設有IB課程，另14間提供IAL或GCE A-Level課程。

以下為參加「直資擴容」計劃獲批/原則上獲批的學校名單。

直資擴容｜獲批/原則上38所獲批中學

聖保羅男女中學

聖保祿學校

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：30000至32000港元（中一至中六）

地址：銅鑼灣禮頓道140號

電話：2576 1692



孔聖堂禮仁書院

中華基督教會公理書院

聖士提反書院

港大同學會書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：46500至49200港元（中一至中六）

地址：黃竹坑南風道9號

電話：2870 8815



漢華中學

蘇浙公學

中華基金中學

拔萃女書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：42000港元（中一至中六）、宿費：65000港元

地址：佐敦道1號

電話：2277 9100



拔萃男書院

開辦的國際課程：IB

25學年學費：63330至145090港元（中一至中六）、宿費：78400港元

地址：旺角亞皆老街131號

電話：2711 5191/ 2711 5192



九龍三育中學

開辦的國際課程：沒有

25學年學費：3060港元（中一至中六）

地址：旺角界限街52號/ 詩歌舞街14號

電話：2397 3181/ 2394 4081



創知中學

滙基書院(東九龍)

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：29800至37200港元（中一至中六）、宿費：46800港元

地址：觀塘利安里2號

電話：2343 6677



開辦GCE A-Level/ IAL國際課程的基督教崇真中學。

開辦IB國際課程的保良局顏寶玲書院。

基督教中國佈道會聖道迦南書院

福建中學

慕光英文書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：2200至27000港元（中一至中六）

地址：觀塘功樂道55號

電話：2341 2932



英華書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：25300至58000港元（中一至中六）

地址：深水埗英華街1號

電話：2336 8838



聖瑪加利男女英文中小學

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：46770港元（中一至中六）

地址：深水埗深旺道33號

電話：2396 6675



基督教崇真中學

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：42500至53150港元（中一至中六）

地址：深水埗茘康街8號及新翼大樓

電話：2728 8727



保良局顏寶鈴書院

優才(楊殷有娣)書院

將軍澳香島中學

香港華人基督教聯會真道書院

保良局羅氏基金中學

萬鈞匯知中學

香港青年協會李兆基書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：28360至49970港元（中一至中六）

地址：天水圍天葵路12號

電話：2146 1128



天水圍香島中學

萬鈞伯裘書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：6660至48000港元（中一至中六）

地址：天水圍天華路51號

電話：2448 2960



基督教香港信義會宏信書院

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：44800至50320港元（中一至中六）

地址：沙田石門安睦里6號

電話：2637 2270



林大輝中學

培僑書院

香港神託會培基書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：27150至48450港元（中一至中六）

地址：沙田小瀝源路56號

電話：2345 4567



德信中學

李寶椿聯合世界書院

大埔三育中學

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：10800至12400港元（中一至中六）

地址：大埔大埔頭徑2號

電話：2665 3459



港青基信書院

開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL

25學年學費：50500至65000港元（中一至中六）

地址：東涌松逸街2號及第40區政府用地

電話：2988 8123



直資擴容｜獲批/原則上10所獲批小學

港大同學會小學

漢華中學

嶺南大學香港同學會小學

保良局林文燦英文小學

25學年學費：15450港元（小一至小六）

地址：土瓜灣上鄉道24號/ 農圃道2號

電話：2712 1270/ 2755 7799



聖瑪加利男女英文中小學

播道書院

香港華人基督教聯會真道書院

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

培僑書院

基督教香港信義會宏信書院

