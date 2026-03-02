直資擴容｜一文看清48所獲批中小學 名單包括聖保羅男女/聖保祿/拔萃（附國際課程及學費資訊）
更新時間：18:34 2026-03-02 HKT
直資擴容｜在2025年《施政報告》，提出以試點計劃形式，容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，透過自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。教育局上周在網上公佈獲批/原則上獲批的48間中小學名單，共38間中學，10間小學，名單中不乏傳統名校：拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、聖保祿學校等。
增至每班最多37至45人
去年12月，教育局向全港直資學校發信，邀請申請於2026/27學年起實施「直資擴容」。教育局上月透露，共收到42份直資學校申請，經審慎評估後，全數符合要求並獲批准。上周二（2月24日），教育局在網上公布獲批/原則上獲批的48間中小學名單，包括38間中學及10間小學，當中不乏傳統名校，如拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、聖保祿學校等，以及近年熱門的直資學校，如港大同學會書院、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及林大輝中學。
參與學校可按申請調整班數或每班學生人數，以取錄更多持學生簽證的自資非本地生。一般直資小學及中學每班上限分別為33人及41人，「擴容」後可增至最多37人及45人。在獲批/原則上獲批的中學中，有9間設有IB課程，另14間提供IAL或GCE A-Level課程。
以下為參加「直資擴容」計劃獲批/原則上獲批的學校名單。
直資擴容｜獲批/原則上38所獲批中學
聖保羅男女中學
- 開辦的國際課程：IB
- 25學年學費：75900至123400港元（中一至中六）、宿費：74700至83000港元
- 地址：中環麥當勞道33號及麥當勞道35號威豪閣附翼校舍
- 電話：2523 1187
- 查詢：>>按此<<
聖保祿學校
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：30000至32000港元（中一至中六）
- 地址：銅鑼灣禮頓道140號
- 電話：2576 1692
- 查詢：>>按此<<
孔聖堂禮仁書院
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：5990港元（中一至中六）
- 電話：2576 3415
- 地址：銅鑼灣加路連山道77號
- 查詢：>>按此<<
中華基督教會公理書院
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：19200至28700港元（中一至中六）
- 地址：銅鑼灣大坑徑17號
- 電話：2577 5778
- 查詢：>>按此<<
聖士提反書院
- 開辦的國際課程：IB
- 25學年學費：74550至109200港元（中一至中六）、宿費：58030至82900港元
- 地址：赤柱東頭灣道22號
- 電話：2813 0360
- 查詢：>>按此<<
港大同學會書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：46500至49200港元（中一至中六）
- 地址：黃竹坑南風道9號
- 電話：2870 8815
- 查詢：>>按此<<
漢華中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：18900港元（中一至中六）
- 地址：小西灣富欣道3號
- 電話：2817 1746
- 查詢：>>按此<<
蘇浙公學
- 開辦的國際課程：IB（國際部開辦）
- 25學年學費：8390港元（中一至中六本地課程）、128000港元（國際部學費）
- 地址：寶馬山道20號
- 電話：2570 2261
- 查詢：>>按此<<
中華基金中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：20960至27930港元（中一至中六）
- 地址：小西灣富欣道9號
- 電話：2904 7322
- 查詢：>>按此<<
拔萃女書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：42000港元（中一至中六）、宿費：65000港元
- 地址：佐敦道1號
- 電話：2277 9100
- 查詢：>>按此<<
拔萃男書院
- 開辦的國際課程：IB
- 25學年學費：63330至145090港元（中一至中六）、宿費：78400港元
- 地址：旺角亞皆老街131號
- 電話：2711 5191/ 2711 5192
- 查詢：>>按此<<
九龍三育中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：3060港元（中一至中六）
- 地址：旺角界限街52號/ 詩歌舞街14號
- 電話：2397 3181/ 2394 4081
- 查詢：>>按此<<
創知中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：5166至12730港元（中一至中六）
- 地址：何文田公主道14號第一期(不包括6樓員工宿舍及南翼)及第二期校舍
- 電話：2714 4115
- 查詢：>>按此<<
滙基書院(東九龍)
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：29800至37200港元（中一至中六）、宿費：46800港元
- 地址：觀塘利安里2號
- 電話：2343 6677
- 查詢：>>按此<<
基督教中國佈道會聖道迦南書院
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：25900港元（中一至中六）
- 地址：觀塘利安里6號
- 電話：2372 0033
- 查詢：>>按此<<
福建中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：24500至26340港元（中一至中六）
- 地址：觀塘振華道中學校舍
- 電話：2578 1745
- 查詢：>>按此<<
慕光英文書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：2200至27000港元（中一至中六）
- 地址：觀塘功樂道55號
- 電話：2341 2932
- 查詢：>>按此<<
英華書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：25300至58000港元（中一至中六）
- 地址：深水埗英華街1號
- 電話：2336 8838
- 查詢：>>按此<<
聖瑪加利男女英文中小學
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：46770港元（中一至中六）
- 地址：深水埗深旺道33號
- 電話：2396 6675
- 查詢：>>按此<<
基督教崇真中學
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：42500至53150港元（中一至中六）
- 地址：深水埗茘康街8號及新翼大樓
- 電話：2728 8727
- 查詢：>>按此<<
保良局顏寶鈴書院
- 開辦的國際課程：IB
- 25學年學費：35200至96500港元（中一至中六）、宿費：14700至80000港元
- 地址：土瓜灣崇安街26號
- 電話：2462 3932
- 查詢：>>按此<<
優才(楊殷有娣)書院
- 開辦的國際課程：IB
- 25學年學費：39600至88550港元（中一至中六）
- 地址：將軍澳嶺光街10號
- 電話：2535 6867
- 查詢：>>按此<<
將軍澳香島中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：7750至12800港元（中一至中六）
- 地址：將軍澳勤學里4號
- 電話：2623 3039
- 查詢：>>按此<<
香港華人基督教聯會真道書院
- 開辦的國際課程：IB
- 25學年學費：32300至83680港元（中一至中六）
- 地址：將軍澳勤學里1號
- 電話：2337 2123
- 查詢：>>按此<<
保良局羅氏基金中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：19800至24000港元（中一至中六）
- 地址：將軍澳陶樂路8號
- 電話：2701 8778
- 查詢：>>按此<<
萬鈞匯知中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：11610港元（中一至中六）
- 地址：將軍澳勤學里2號
- 電話：2706 6969
- 查詢：>>按此<<
香港青年協會李兆基書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：28360至49970港元（中一至中六）
- 地址：天水圍天葵路12號
- 電話：2146 1128
- 查詢：>>按此<<
天水圍香島中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：6200至7950港元（中一至中六）
- 地址：天水圍天暉路8號
- 電話：2650 0016
- 查詢：>>按此<<
萬鈞伯裘書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：6660至48000港元（中一至中六）
- 地址：天水圍天華路51號
- 電話：2448 2960
- 查詢：>>按此<<
基督教香港信義會宏信書院
- 開辦的國際課程：IB
- 25學年學費：78920至104880港元（中一至中六）
- 地址：元朗欖口村路25號
- 電話：8208 2092
- 查詢：>>按此<<
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：44800至50320港元（中一至中六）
- 地址：沙田石門安睦里6號
- 電話：2637 2270
- 查詢：>>按此<<
林大輝中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：42780至45130港元（中一至中六）
- 地址：沙田銀城街25號
- 電話：2786 1990
- 查詢：>>按此<<
培僑書院
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：32900至41400港元（中一至中六）
- 地址：大圍大圍新村路1號
- 電話：2602 3166
- 查詢：>>按此<<
香港神託會培基書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：27150至48450港元（中一至中六）
- 地址：沙田小瀝源路56號
- 電話：2345 4567
- 查詢：>>按此<<
德信中學
- 開辦的國際課程：沒有
- 25學年學費：22000港元（中一至中六）
- 地址：馬鞍山寧泰路27號
- 電話：2317 4339
- 查詢：>>按此<<
李寶椿聯合世界書院
- 開辦的國際課程：IB（不設DSE課程）
- 25學年學費：110000港元（中一至中六）、宿費：214000港元
- 地址：沙田西沙路落禾沙里10號
- 電話：2640 0441
- 查詢：>>按此<<
大埔三育中學
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：10800至12400港元（中一至中六）
- 地址：大埔大埔頭徑2號
- 電話：2665 3459
- 查詢：>>按此<<
港青基信書院
- 開辦的國際課程：GCE A-Level/ IAL
- 25學年學費：50500至65000港元（中一至中六）
- 地址：東涌松逸街2號及第40區政府用地
- 電話：2988 8123
- 查詢：>>按此<<
直資擴容｜獲批/原則上10所獲批小學
港大同學會小學
- 25學年學費：37870港元（小一至小六）
- 地址：柴灣怡盛街9號
- 電話：2202 3922
- 查詢：>>按此<<
漢華中學
- 25學年學費：17640港元（小一至小六）
- 地址：小西灣富欣道3號
- 電話：2817 1746
- 查詢：>>按此<<
嶺南大學香港同學會小學
- 25學年學費：18380港元（小一至小六）
- 地址：深水埗白田街33號
- 電話：2776 8453
- 查詢：>>按此<<
保良局林文燦英文小學
- 25學年學費：15450港元（小一至小六）
- 地址：土瓜灣上鄉道24號/ 農圃道2號
- 電話：2712 1270/ 2755 7799
- 查詢：>>按此<<
聖瑪加利男女英文中小學
- 25學年學費：53570港元（小一至小六）
- 地址：深水埗深旺道33號
- 電話：2396 6675
- 查詢：>>按此<<
播道書院
- 25學年學費：25000港元（小一至小六）
- 地址：將軍澳至善街7號
- 電話：2366 1802
- 查詢：>>按此<<
香港華人基督教聯會真道書院
- 25學年學費：28600港元（小一至小六）
- 地址：將軍澳嶺光街5號
- 電話：2337 2126
- 查詢：>>按此<<
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
- 25學年學費：44800港元（小一至小六）
- 地址：沙田石門安睦里6號
- 電話：2637 2277
- 查詢：>>按此<<
培僑書院
- 25學年學費：30000港元（小一至小六）
- 地址：大圍大圍新村路1號
- 電話：2602 3166
- 查詢：>>按此<<
基督教香港信義會宏信書院
- 25學年學費：80870至86190港元（小一至小六）
- 地址：元朗欖口村路25號
- 電話：8208 2092
- 查詢：>>按此<<
