DSE 2026｜溫書不用排長龍！介紹免費/平價自修空間 提供義補、小食助考生備戰

又到備戰DSE的季節，近日不少考生一早就到公共圖書館或自修室排隊，希望覓得好位置溫習。若家中環境不夠寧靜，又不想排長龍，或想與同學一起溫書，坊間就有不少咖啡店、共享空間及非牟利機構，以免費或低廉收費，提供舒適的溫習場地，讓考生靜靜備戰。

DSE 2026｜免費Wi-Fi有戶外草地

位於啟德的寵物友善咖啡店「2.0 Cafe and Bar」，為考生提供免費Wi-Fi、飲用水及電源插座（數量有限）。考生無需最低消費，即可安坐店內溫習；若坐得久想透氣，更可移至戶外草地繼續讀書。店主希望考生在舒適環境溫書之餘，亦能稍作放鬆。考生使用前請先於網上預約。

2.0 Cafe and Bar

DSE 2026｜溫習空間+數學義補

除了咖啡店外，共享空間也是不錯的溫習地方。主要在鑽石山服務的「石仔義工隊」，亦為DSE考生提供溫習及學習支援。負責人從事青少年服務多年，眼見不少考生難覓自修位，遂開放義工隊的共享場地供考生使用。由即日至5月20日考生付999元，就可無限次使用能遠眺獅子山景的舒適空間（每日名額30人）。此外，負責人亦為應屆考生提供免費數學義補「急救小組班」，幫助他們快速掌握常見題型。義補班採3至7人小組形式（上限7人），使用獨特的「井方類法」操練題型。學生可在3月2日至4月5日享用免費補習（只收取教材費用），共10堂（每周兩堂，每堂約2小時），歡迎有需要的DSE考生報名。

石仔義工隊

地址：鑽石山站A2 出口行7 分鐘

開放時間：星期一至六（9：00至23：00）

查詢：>>按此<<

DSE 2026｜日光充足共享空間

另外，位於荃灣的共享空間「豐盛點」，為應屆考生提供免費自修空間。場內備有免費Wi-Fi、免費茶水、充電位給考生，為他們打打氣。座位有限，先到先得；如需查詢或預留位置，可透過社交平台聯絡。

豐盛點

DSE 2026｜可享免費小食及飲品

近年，位於灣仔的餐廳ULURU也在會DSE溫習旺季，在下午提供免費空間予學生溫習。今年也不例外。餐廳每日在下午2時30分後，提供光線充足、環境寧靜的座位予學生溫習。而學生出示有效學生證，更可享用一份免費小食及飲品。

ULURU

DSE 2026｜寬敞自修空間

坊間不少非牟利組織亦提供實惠自修服務。例如位於長沙灣的「播道會和平樓自修中心」（The One Place），專為深水埗、長沙灣區居住環境擠迫的中學生、大專生及進修人士而設。學生只需繳付年費30元即可成為會員，無限次使用寬敞寧靜的自修室，享免費Wi-Fi、參考書、茶水及咖啡。溫習之餘，還可與同路人交流，分擔壓力。DSE溫書期延長開放至5月2日。

和平樓自修中心

DSE 2026｜15元年費任用

同樣是非牟利組織的自修室，還有基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心。他們在即日至5月2日提供自修室服務。學生只需付15港元年費，便可以使用中心的自修室，但自修室不是長時間開放，考生要留意！

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心

