金多寶｜鍾雪瑩母校蒙民偉書院多學者校友 校長倡「民偉人」放眼世界（附升中面試貼士）

在農曆新年入戲院睇賀歲片，已成為不少港人的指定動作。由導演翁子光首次執導賀歲喜劇電影《金多寶》上映至今，口碑不錯，笑中有淚。女主角由曾獲第61屆金馬獎最佳女主角的鍾雪瑩擔綱演出。現實中，她中學畢業於中華基督教會蒙民偉書院。該校校友除影后鍾雪瑩外，不乏教育界精英；去年更有3位同學成功考入香港大學醫學院。校長呂以敏接受《星島教育》訪問時表示，校友能夠在不同領域發揮所長，與學校長期鼓勵學生參與境外活動有密切關係。每年3月是升中自行分配學位面試旺季，呂以敏亦特別分享面試貼士，協助家長及小六學生做好準備。

自主學習為主軸

位於觀塘區的中華基督教會蒙民偉書院，創校至今已52年，是「全開英文班」中學。學校秉持「學生為本」的教育理念，致力促進學生在靈、德、智、體、群、美各方面的均衡發展。在教學上，學校一向重視自主學習，引導學生成為主動的知識建構者。呂以敏指出，「自主學習一直是學校教學理念的基石與主軸，其後我們逐步加入電子學習、跨學科學習等元素，目前正計劃融入AI元素，並將AI教育列入恒常課程。」

該校校友除鍾雪瑩外，也遍布不同界別，當中包括：迦密主恩中學校長徐家賢、基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠、香港公務員學院院長郭蔭庶、香港恒生大學決策科學學院副院長（產學合作與本科課程）巫耀榮、香港理工大學專業進修學院院長陳繼宇等等，可謂人才輩出。去年更有3位同學成功考入香港大學醫學院，成績令人欣喜。

呂以敏認為，學生不僅在學科成績上具競爭力，學校更提供充足機會與空間，讓他們發揮所長、追求自我潛能。「我們稱學生為『民偉人』，期望每位『民偉人』都具備學養、服務、感恩的特質。」因此，學校過往曾組織多項本地及海外服務社區計劃。例如，早年有學生策劃前往斯里蘭卡做義工，先與當地居民一起製作肥皂，再帶回香港於市集義賣，所得款項捐贈當地興建村莊，意義深遠。

呂以敏強調，「我們非常鼓勵學生放眼世界，因此不少活動都在海外進行，例如與英國中學生交流、上海象棋比賽、湖南匹克球比賽、比利時跳繩比賽等。學生既能增長知識，又可擴闊視野，最終回饋學校及社區。」不少校友日後擔任校長、學院院長等要職，與學校的教育理念息息相關。

注重面試態度 輕鬆應對最重要

今年，該校中一自行分配學位階段最多提供40個學額。面試定於3月21日舉行，成功申請者將於3月31日透過電郵或電話收到正式通知。呂以敏特別分享以下面試貼士。

「申請者最好以輕鬆的態度面對面試，不要過分緊張，才能自如回應。」她續指，面試將以英語及粵語進行，內容均為小六程度認知。「我們會特別觀察考生是否有眼神接觸；遇到難題時，會否嘗試作答，以及作答的態度與反應，都是評分重點。」

