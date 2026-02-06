油天海泓玩轉文學經典 學生化身黃蓉「下廚」誘敵

油蔴地天主教小學（海泓道）（下稱油天海泓）在每年新年前夕，均舉辦迎春嘉年華活動，今日（6日）該校就舉行「油天海泓迎春嘉年華——經典光影遊」活動，透過先讓學生認識中華文化瑰寶，再把經典角色注進攤位遊戲之中，讓學生邊玩邊學，寓教於樂。《星島教育》今日直擊活動現場，校長陳淑儀受訪時表示，該活動慶祝新春之餘，更希望吸引學生多閱讀，以及引導他們加深對中國文化的認識與興趣。明天更是該校開放日，想親身體驗該校氛圍的家長就要留意。

陸上划龍舟比賽最吸睛

從2018年開始，這場嘉年華已連續舉辦了8年，可說是油天海泓的年度盛事。活動啟動禮由陳淑儀與多位主禮嘉賓共同主持，包括教區總務處助理教區總務長廖雅倫神父、教區總務長陳國輝神父、教區總務處顧問康建璋神父、油天海泓校監葉定國神父、香港教區呂志文神父，以及多位校董、顧問、油尖旺區區議員、該校前校長、20間中學校長、多間幼稚園校長、校友會成員及家長會家長等，場面相當熱鬧。啟動後，迎春嘉年華正式開始，而明天就提供給幼稚園學生及家長參觀及體驗。

陳淑儀特別分享主題背後的巧思，「『光』代表啟示、方向與希望，經典故事裡的英雄人物教會孩子正義、善良與勇氣；『影』是這些故事在小朋友心中留下的深刻影像、印記，延續文化智慧；『遊』就是玩樂啦！孩子們最愛透過遊戲探索，攤位互動、故事演繹，讓學習變得超有趣。」

活動前，學校已引領學生們認識多部中國傳名著《西遊記》、《水滸傳》，還有西方文學經典莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》。陳淑儀續指，透過經典中外文化，配合新春活動遊戲，讓孩子們不只提升閱讀興趣，更鼓勵他們主動借閱相關書籍，令中西文化視野開闊。

說到場內最吸睛的活動，就是「陸上划龍舟比賽」！小朋友彈跳控制吹氣龍舟，衝刺到終點的瞬間歡呼聲四起。主持老師更化身《西遊記》孫悟空、豬八戒，將文學經典人物活現眼前，令在場同學捧腹大笑。另一熱門攤位「黃蓉巧手宴」取材《射鵰英雄傳》，小朋友化身黃蓉「下廚」誘敵，邊煮邊演繹故事情節，笑聲不斷。另外，其他攤位，如「剪紙藝術」、「轉碟雜耍」、「拋足戲具」等都加入傳統中國玩意元素，讓孩子沉浸在中國民間樂趣中。

義賣助學校長遠發展

除富中國特色攤位外，場內更有十二生肖英文遊戲，包括在轉輪盤後，小朋友需用英文描述生肖特色，以輕鬆形式練習英語；加上各式STEM小遊戲，把科學知識藏在遊戲裡，玩着玩着就學會了。此外，今年該校更邀請20間中學如高主教書院、香港管理專業協會李國寶中學、余振強紀念中學等一起設攤位，中小學生可在活動中互相交流，但在開放日當日不設中學生攤位。

攤位遊戲以外，場內設有義賣攤位，所得款項全數撥入學校發展基金。陳淑儀指出，義賣物品多由家長、老師及校長捐贈，希望藉此凝聚「一家人」的團隊精神，連結家長、校友與師生。而義賣款項主要用於學校長遠發展，如美化校園、優化設施，幫助學生在更優質的環境中，迎接未來學習需要。

油天海泓開放日

日期︰2月7日（星期六）

時間：09：00至13：00

地址：油麻地海泓道10號

對象：幼稚園學生及家長

活動：「經典光影遊」攤位遊戲、校園導賞等

記者：蘇麗珊 攝影：陳浩元

