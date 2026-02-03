尋秦記｜ 樂善堂余近卿中學圖書館「尋秦記」 抽「項少龍」盲盒增閱讀興趣

電影《尋秦記》上映已一個月，截至1月31日，港澳票房已突破8500萬港元，不少觀眾更意猶未盡，入場觀看不止一次，可見這股「回憶殺」成功喚起大家的集體情懷。位於黃大仙區的樂善堂余近卿中學亦加入「尋秦熱」。昨日（2月2日），該校在其社交平台分享1至2月圖書館書目主題——「尋秦記」，引導學生借閱秦代歷史相關書籍，同時推出「甘大滋×尋秦記」閱讀活動，讓閱讀變得更有趣。更令人驚喜的是，電影製作公司「天下一」亦在社交平台轉發該校的帖子，並直言「這間學校讀得過！」

活動扣連社會話題

該校校長江文其表示，學校一向重視中國歷史及中華文化的教育，近年更設立「弘揚中華文化館」，館內陳列不同國寶文物模型，如銅馬車、兵馬俑、半両錢等，有助推動各項文化活動。「近期電影《尋秦記》上映，為全城熱話，正好使用此話題來吸引學生，使他們更有動力閱讀歷史書籍。」此外，圖書館主任何翠芝更察覺到近日的抽盲盒熱潮，因此學校便購入「尋秦記版」的零食甘大滋，以抽「項少龍」來吸引學生借閱秦朝圖書。「透過希望扣連社會話題及學生的日常生活，讓閱讀和歷史活起來。」

為了籌備是次圖書館活動，老師事前做了不少宣傳，除了在校內各處張貼海報及提供大型屏幕供同學閱讀電子書，亦在早會上邀請同學進行閱讀分享，介紹秦朝圖書及其有趣的地方，更即席進行開盲盒活動。透過各種宣傳，活動當日，吸引大量同學前來圖書館參與閱讀活動。何翠芝更形容，該活動成效非常顯著。「除同學借閱圖書外，他們亦到圖書館欣賞秦代的文物模型，如銅馬車、兵馬俑、半両錢等，讓學習歷史變得更為有趣。」江文其補充，「同學之間不但討論所借的書籍內容，而且他們更期待未來會有更多類似的閱讀活動，帶動閱讀氣氛。」他認為，同學的正向反應亦鼓勵該校圖書館，往後繼續舉辦更多吸引同學閱讀的活動。

事實上，學校昨日在社交平台發放的活動片段，得到很多迴響。學校活動推廣主任陳宏亮指，「如果娛樂熱話能提升教學效能，當然可善用社交媒體，就如這次上載圖書館《尋秦記》活動，就是希望透過電影的受歡迎程度，吸引學生對歷史產生興趣，從而提升閱讀量。」他亦指學校並非首次將流行文化結合教育元素，近年亦與其他團體合作舉辦音樂會，以廣東流行曲宣揚正向價值，傳遞正能量。

另人𪄴喜的是，今次活動得到電影製作公司「天下一」轉發學校帖子，江文其表示，同學的反應相當驚喜，沒有想過學校活動，能引起各界關注，感到相當開心。「余中一向鼓勵學生發揮創意，同時提倡人工智能教育，期待日後可到天下一參觀電影製作過程，擴闊視野。」

