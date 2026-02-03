航天教育｜基全小學打造沉浸式航天室 近距離感受國家航天成就

為響應國家「科教興國」策略，教育局近年大力推動中小學創科教育，而本學年新開設的小學科學科，及已公布的更新初中科學課程，均融入航天與創科元素，掀起校園「航天熱」。除不少學校組織學生到內地航天科普基地考察，位於油尖旺區的中華基督教會基全小學（下稱基全小學）更進一步，在校內設立具規模的航天室，讓學生親身認識中國航天歷史與火箭發展歷程，切實感受到國家航天成就帶來的自豪感。

小航天員誘發增設航天室

基全小學一向積極推行STEAM教育，並設有校本STEAM課程及活動室。學校除重視科學教育外，更計劃未來3年運用人工智能（AI）提升學生自主學習能力，並深化對中國航天科技的認識。教務及總務主任莫維明表示，「上年度學校有一位學生參加『第一屆蘇港航天員選拔大賽』脫穎而出，成為首屆獲選小航天員，為學校發展航天室奠定基礎。」

除受此啟發外，校長葉雪姸補充，「本校科創小組亦同時提出在校內設置具航天特色課室的建議，以配合最新小學科學課程內容，例如國家航天發展、地球與太空等，並優化學校環境。」因此，學校自去年10月中開始籌備航天室，並決定將8樓約1,000平方呎的黑盒劇場改造成航天專用空間。葉雪姸笑言，「整個特別室的牆身與天花漆成深黑色，正好與宇宙的漆黑背景相呼應，不是很匹配嗎？」於是學校在有限資源下盡力做到最好，將空間打造成集航天展覽與教學於一體的多功能室。

在籌備過程中，學校邀請了《中國航天》理事會常務理事、星鏈航天協助設計及組裝設備，並提供較完整的中國航天科普課程，透過立體化航天片段、聲音及觸摸展品互動，形成沉浸式學習體驗。莫維明指出，「我們希望學生透過互動課程深入了解中國航天科技，並在展覽中真實呈現相關物品，例如宇航服，讓學生獲得更震撼的體驗。」

過往，該校每年會安排學生到內地親眼觀看火箭升空，並學習中國不同火箭發射場知識、製作火藥火箭並進行升空試驗。如今，學生無需離校，便可在校內的航天室近距離接觸更多航天知識。航天室內設有中國航天歷史展板、7米長的中國火箭發展史LED燈箱、「飛天」艙外航天服、北斗衛星及長征二號F火箭模型，並配備24人學生桌椅及互動航天教室。莫維明續言，「我們期望學生透過這些展板、實物模型及航天服，更加實質地感受到國家航天發展的成就與自豪。」

除硬件設施外，校本課程亦緊密配合使用航天室。莫維明介紹，航天室將融入STEAM組及科學科課程，每逢星期三下午，全級小五學生會上「全創未來」STEAM課，動手製作航天相關模型，並加入Micro:bit編程，讓作品更具互動性。此外，常識及科學科由小一至小六均滲入航天元素，例如小一教授植物課題時，便引入「航天種子」概念，讓學生小組種植秋葵、南瓜、蕃茄等航天育種植物，體驗科學與生活的連結。

最後，葉雪姸總結，「有了設備完善的航天室，再配合科學課程，可增加學生及家長對航天知識的興趣。除豐富大家的航天知識外，更能連繫中國航天發展，以及配合教育局STEAM動手做學習，刺激學校科普教育發展。未來更盼望能與學生一起到文昌，親身觀看火箭發射升空。」

記者：蘇麗珊

圖片由受訪者提供

