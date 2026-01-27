DJ阿正與鄺玲玲為師姐妹 母校聖安當小學引入首個「智能實驗吊裝系統」（附4大叩門貼士）

日前，DJ阿正（黃正宜）在電台節目中分享自己與港泰混血女演員鄺玲玲，原來讀同一所小學，兩人的母校——聖安當小學，旋即引起網民關注，成為熱搜學校。事實上，位於觀塘區的聖安當小學，在區內受歡迎的小學，更是全港首間引入「智能實驗吊裝系統」的小學，讓全校學生能親身體驗科學實驗的樂趣。校長李偉鋒接受《星島教育》訪問時表示，「我們增設這些設備，旨在培養孩子們熱愛探索、喜愛科學的精神，從而大大提升他們對科學科的興趣。」

全港首間學校引入「智能實驗吊裝系統」

聖安當小學位於油塘，雖已有67年歷史，但一直與時並進，包括積極推展電子教學及STR³EAM課程，致力培養學生的創新精神和科探能力。為此，校內設有不少科學相關設施，如STEM智能學習室、天文及多媒體學習中心等。去年12月，該校更將原有的電腦室改建，開設了全新的智能科學實驗室「Future i Lab」。李偉鋒解釋，「我們早年已預視到常識科將分拆為科學科及人文科，並留意到小學科學科的部分內容與初中課程銜接，需要進行大量實驗。然而校內一直缺乏一所正式的科學實驗室，因此決定進行改建。」

李偉鋒指出，以往學生只能透過觀看影片來了解實驗過程，未能親身操作，但現在有了該實驗室，學生就能親手完成實驗。「Future i Lab」的亮點，是全港首間小學引入的「智能實驗吊裝系統」。他補充，「該系統集供水、排水、供電、抽氣及照明五大功能於一身，並由老師中央控制總開關。當學生進行帶有氣味的實驗時，抽氣功能便能大派用場，非常方便。」

「Future i Lab」並非高年級學生的專利，李偉鋒指一年級學生也在此上課。「一年級學生已可在此學習實驗室常規，了解安全守則。這裏也設有可連接螢幕的高清智能顯微鏡，讓學生分組從螢幕上觀察物件的微觀構造，他們使用時都相當興奮。」曾有四年級學生在完成首次實驗後，興奮地向李偉鋒表示，「我真的覺得自己像個科學家！」

李偉鋒早於6年前已前瞻到科學教育的重要性，並在高年級推行「科學與科技」科，將STEM元素融入正規課程。他指出，「過去該科內容較側重編程與機械人技術，現在有了『Future i Lab』，學生便能從科學實驗中學習。他們可以親身參與，從觀察實驗過程及結果中獲取知識，達致學生主導的探究式學習。」他期望未來能全面推展科學科，燃點每位學生對科學的興趣。

在升中派位成績方面，該校畢業生過往的派位成績理想，包括多間英中。以2024/2025學年為例，畢業生主要派往觀塘區的中學，包括聖言中學、藍田聖保祿中學、聖傑靈女子中學、順利天主教中學、觀塘瑪利諾書院等；至於派到他區的英中，則包括皇仁書院、喇沙書院、張祝珊英文中學、庇理羅士女子中學、九龍真光中學等等。

校長分享4大叩門面試貼士

每年6月是小學「叩門」面試的高峰期，李偉鋒亦為家長們提供了以下4大貼士：

中、英、數基礎知識

校方會考核申請人的中、英、數基礎知識，例如朗讀中文詞語、辨認英文字母、運算單位數加減等。

面談交流

旨在了解學生的日常生活，如閱讀習慣、興趣活動，以及對父母工作的基本認知，藉此觀察其談吐及表達能力。

等候期間表現

等候期間的行為舉止亦是觀察重點，校方會留意學生是否有禮貌、具耐性。

簡單英語對答

老師會以簡單英語與申請人交談，以評估其英語對答能力。

記者：蘇麗珊

部分圖片由受訪者提供

延伸閱讀：

小一派位懶人包︳小一自行分配學位填表策略/小一統一派位策略/小一面試/小一叩門貼士（持續更新）

姜濤都玩！匹克球Pickleball熱潮席捲校園 本地小學開設專業球場（附6個康文署免費場地資料）