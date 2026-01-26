傑出學生選舉｜英華生以自身經歷倡精神健康 港大同學會女生研中藥時尚飲品

「香港傑出學生選舉」是本港歷史最悠久、制度最嚴謹、認受性最高的學生選舉之一。歷屆得獎者之中，不少在社會各界均有卓越成就，大家最熟悉的，除了首屆得獎者、當時就讀拔萃女書院的藝人莫文蔚，還有香港女子游泳選手，畢業於嘉諾撒聖心書院的歐鎧淳、以及富豪國際酒店集團副主席兼董事總經理、當時就讀於香港國際學校的羅寶文等等。

得獎者為社會作出貢獻

由青苗基金主辦、獅球教育基金會全力支持的「香港傑出學生選舉2024-25」，已在日前（24日）結束。今年共吸引超過150所學校參與，合共496名學生報名，而10位得獎中學生，分別來自9所傳統名校及國際學校等，包括拔萃女書院、拔萃男書院、英華書院、德望學校、協恩中學、港大同學會書院、保良局蔡繼有學校、沙田學院及德瑞國際學校。

經過評審委員會的面試甄選，今年選出的10位得獎學生，分別為4男6女。每位得獎者均具備優秀的個人素質、放眼世界的視野、服務社會的熱忱，以及振奮人心的個人故事。頒獎典禮由前香港律政司司長、評審委員會主席黃仁龍先生擔任主禮嘉賓，並由導向委員會主席陳汝昌先生擔任頒獎嘉賓。

「香港傑出學生選舉」已有39年歷史，過去已嘉許超過1300名優秀學生，選舉旨在發掘、表揚及培育具潛質並關心社會的學生，推動全人發展，並啟發更多學生以得獎者為榜樣，為社會作出承擔與貢獻。今年10位得獎的中學生，亦各有不同的成長故事。

就讀英華書院的中六生張嘉希，冀以自身經歷影響大眾。他兩年前曾患重度抑鬱症，康復後希望透過溝通，讓人們在未能完全理解對方處境下，仍選擇尊重與共情。這份信念驅使他立志成為一名醫生。他積極考取急救證書、赴劍橋大學參加醫學暑期課程、在診所進行臨床觀摩，甚至研發連接醫生與患者的精神科AI系統。對張嘉希而言，他期盼社會加強對精神健康的關注，讓大眾既接納自己，亦能溫暖照亮身邊的人。

此外，就讀港大同學會書院中六生陳珮珈，因經歷過競選學生領袖的挫敗感，而領悟到領袖的真正意義是在於引領方向，成就團隊。於是她把這份服務精神轉化成行動，帶領一群志向成為中醫從業者的同學組成研究團隊，並發起將傳統中藥材融入時尚飲品，希望消除年輕人對中醫的刻板印象。該計劃在校慶、開放日、校董活動等大放異彩，首年即創下銷量突破3000杯，成功將健康理念植入校園。

另一位得獎者為保良局蔡繼有學校12年級學生黃奕熙。他在管弦樂團屢獲佳績之餘，更於課餘時間在香港傷健協會擔任3年義工。在主持社區活動時，他傾聽傷健人士的出行挑戰，意識到社區共融並非易事，唯有身體力行。他開始策劃共融活動，走訪各區街道，推動改善傷健設施。黃奕熙深信，「即使是一小步，也能為他人的生活帶來實質改變。」

「香港傑出學生選舉2024-25」其餘7位得獎名單和故事：

拔萃女書院中六生 程熹

懷抱着對攻克難題的熱忱，積極參與各類學術競賽，更肩負隊長重任，帶領香港首支代表隊參加歐洲女子電腦奧林匹克競賽，並成功奪得銅牌，為港爭光。



拔萃女書院中六生 李如伊

除了擔任學校交響樂團首席及創辦大衛城文化中心青年交響樂團外，亦曾擔任香港聯校數學協會副主席，並與Jane Street合作，在聯校數學競賽中加入STEM元素，令活動獲得積極反響。



德望學校中六生 林資洋

韻律泳運動員，參加多項海外國際賽事，與頂尖奧運選手同場競技，體驗世界高水準賽事並獲得理想成績。



拔萃男書院12年級生 梁思朗

積極推廣STEAM教育，為弱勢社群兒童和有特殊教育需要的兒童提供STEAM輔導活動及人工智能課程。



德瑞國際學校12年級生 潘家皓

對全球外交和國際關係深感興趣，撰寫逾9000字研究論文《泳池外交與中蘇分裂》，展現深入歷史脈絡的求知精神。



協恩中學中六生 施穎

世界跳繩錦標賽女子組團體總冠軍，雖然在學業與運動之間取得平衡充滿挑戰，但跳繩鍛煉出堅毅和韌性，一直引領她前行並取得佳績。



沙田學院12年級生 楊樂而

熱忱於量子計算，舉辦工作坊，為弱勢社群講解量子計算，邀請人們去好奇、去嘗試、去理解自己不懂的事情。

延伸閱讀：

梁麗嬋 - 領袖培養——從精進到系統及全局思維｜學友智庫

城大Marketing「傑出學生市場顧問計劃」 未來營銷人員 創意與科技並用 助企業制定行銷方案