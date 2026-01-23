姜濤都玩！匹克球Pickleball熱潮席捲校園 本地小學開設專業球場（附6個康文署免費場地資料）

日前，MIRROR成員姜濤被發現迷上匹克球（Pickleball），更相約好友ERROR的Fatboy一同切磋球技；與此同時，私營匹克球場地亦相繼湧現。這股匹克球熱潮已席捲校園，不少中小學學生早已體驗這項運動的樂趣，甚至有學校在校內增設專用場地，將匹克球擴展至日常校園生活。

匹克球引入校園

匹克球在香港學界迅速興起，不得不提Asia Aces Pickleball Academy創辦人之一及總教練陳詠悠（Venise）。她曾是香港網球排名第一的選手，2019年起轉戰這項新興運動，是本地首批積極推廣匹克球的運動員之一。近年，她致力將匹克球引入校園，推動其在學界的普及，並期望未來能在香港舉辦學界匹克球比賽。

陳詠悠近年在多間中小學開展匹克球教學與推廣，包括拔萃男書院、瑪利曼中學、拔萃男書院附屬小學、弘立書院等，當中包括暑期班、示範課程等。現時，她已在香港威雅學校、英皇佐治五世學校等設立恆常匹克球課程，並與香港樹仁大學合作開辦相關恆常課程，希望未來為這項活動舉辦學界比賽。

為何這運動興起？她指出，曾接觸過網球、羽毛球等運動的人士上手特別快。「規則簡單、易上手，場地需求小，正是匹克球興起的原因。」她續指，大人與小朋友均可參與，只需一個羽毛球場大小的空間即可。至於針對小朋友，她特別強調安全，建議佩戴護目鏡及合適運動鞋，以防意外，並鼓勵家長與子女共同參與，不僅讓身體健康，更有助減壓、培養不怕輸的精神及團隊合作能力。

校園設匹克球場

除了商營場地，不少學校在校內增設專業匹克球場地，位於元朗區的伊利沙伯中學舊生會小學分校便是其中一間。該校於去年暑假完成室外匹克球場地建設，積極推動這項新興運動融入校園。校長胡國威表示，「學校參與教育局與文化體育及旅遊局合辦的『開放學校設施推動體育發展計劃』，騰出空間設置場地供公眾借用。由於老師一向熱衷引入新興運動（如滑板、躲避盤等），經商討後決定增設匹克球場地。」今次項目與中國香港匹克球總會合作，場地平日由學校使用，周末及公眾假期則開放予公眾預約，實現校園與社區資源共享。

胡國威補充，學校已在2025/26學年的延展課加入匹克球課程，由已取得匹克球教練資格的體育老師任教高年級學生；全校學生亦可在小息及午膳時間自由使用場地，最近更選拔部分學生代表學校參加校外比賽。他希望透過增設不同運動場地，讓學生有更多選擇喜愛的項目，從而提升體能及校園活力。

盤點6個康文署免費匹克球場地

如果想免費體使用匹克球場地的話，可以選擇康樂及文化事務署提供的6個免費戶外羽毛球場，供一般市民進行匹克球活動（詳情可向有關場地查詢）。

寶雲道臨時遊樂場

地址：灣仔寶雲道

電話：2528 2983

備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。

葵盛圍遊樂場

地址：葵涌葵盛圍

電話：2619 9200

備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。

珀林路花園

地址：荃灣馬灣田寮新村

電話：2212 9702

備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。

打鼓嶺遊樂場

地址：打鼓嶺坪輋路

電話：2679 2818

備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。

屯門公園（1號羽毛球場）

地址：屯門鄉事會路

電話：2451 1144

備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。

廣東道遊樂場（1號羽毛球場）

地址：廣東道176號

電話：2302 1762

備註 ：可於SmartPLAY康體通系統以先到先得方式，預訂七天內的場地進行匹克球活動

資料來源：康樂及文化事務署網頁

記者：蘇麗珊

相片由受訪者提供

