姜濤都玩！匹克球Pickleball熱潮席捲校園 本地小學開設專業球場（附6個康文署免費場地資料）
發佈時間：13:41 2026-01-23 HKT
日前，MIRROR成員姜濤被發現迷上匹克球（Pickleball），更相約好友ERROR的Fatboy一同切磋球技；與此同時，私營匹克球場地亦相繼湧現。這股匹克球熱潮已席捲校園，不少中小學學生早已體驗這項運動的樂趣，甚至有學校在校內增設專用場地，將匹克球擴展至日常校園生活。
匹克球引入校園
匹克球在香港學界迅速興起，不得不提Asia Aces Pickleball Academy創辦人之一及總教練陳詠悠（Venise）。她曾是香港網球排名第一的選手，2019年起轉戰這項新興運動，是本地首批積極推廣匹克球的運動員之一。近年，她致力將匹克球引入校園，推動其在學界的普及，並期望未來能在香港舉辦學界匹克球比賽。
陳詠悠近年在多間中小學開展匹克球教學與推廣，包括拔萃男書院、瑪利曼中學、拔萃男書院附屬小學、弘立書院等，當中包括暑期班、示範課程等。現時，她已在香港威雅學校、英皇佐治五世學校等設立恆常匹克球課程，並與香港樹仁大學合作開辦相關恆常課程，希望未來為這項活動舉辦學界比賽。
為何這運動興起？她指出，曾接觸過網球、羽毛球等運動的人士上手特別快。「規則簡單、易上手，場地需求小，正是匹克球興起的原因。」她續指，大人與小朋友均可參與，只需一個羽毛球場大小的空間即可。至於針對小朋友，她特別強調安全，建議佩戴護目鏡及合適運動鞋，以防意外，並鼓勵家長與子女共同參與，不僅讓身體健康，更有助減壓、培養不怕輸的精神及團隊合作能力。
校園設匹克球場
除了商營場地，不少學校在校內增設專業匹克球場地，位於元朗區的伊利沙伯中學舊生會小學分校便是其中一間。該校於去年暑假完成室外匹克球場地建設，積極推動這項新興運動融入校園。校長胡國威表示，「學校參與教育局與文化體育及旅遊局合辦的『開放學校設施推動體育發展計劃』，騰出空間設置場地供公眾借用。由於老師一向熱衷引入新興運動（如滑板、躲避盤等），經商討後決定增設匹克球場地。」今次項目與中國香港匹克球總會合作，場地平日由學校使用，周末及公眾假期則開放予公眾預約，實現校園與社區資源共享。
胡國威補充，學校已在2025/26學年的延展課加入匹克球課程，由已取得匹克球教練資格的體育老師任教高年級學生；全校學生亦可在小息及午膳時間自由使用場地，最近更選拔部分學生代表學校參加校外比賽。他希望透過增設不同運動場地，讓學生有更多選擇喜愛的項目，從而提升體能及校園活力。
盤點6個康文署免費匹克球場地
如果想免費體使用匹克球場地的話，可以選擇康樂及文化事務署提供的6個免費戶外羽毛球場，供一般市民進行匹克球活動（詳情可向有關場地查詢）。
寶雲道臨時遊樂場
- 地址：灣仔寶雲道
- 電話：2528 2983
- 備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。
葵盛圍遊樂場
- 地址：葵涌葵盛圍
- 電話：2619 9200
- 備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。
珀林路花園
- 地址：荃灣馬灣田寮新村
- 電話：2212 9702
- 備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。
打鼓嶺遊樂場
- 地址：打鼓嶺坪輋路
- 電話：2679 2818
- 備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。
屯門公園（1號羽毛球場）
- 地址：屯門鄉事會路
- 電話：2451 1144
- 備註：無需提前預訂，市民可以先到先得的方式使用場地設施。
廣東道遊樂場（1號羽毛球場）
- 地址：廣東道176號
- 電話：2302 1762
- 備註 ：可於SmartPLAY康體通系統以先到先得方式，預訂七天內的場地進行匹克球活動
資料來源：康樂及文化事務署網頁
記者：蘇麗珊
相片由受訪者提供
