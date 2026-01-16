渣馬2026｜學界跑手熱血備戰 跑出堅毅與自律

渣馬2026｜還有兩天（18日），一年一度體育盛事——渣打香港馬拉松2026即將開跑！賽事今年除繼續設全馬、半馬、10公里及輪椅賽項目外，今年大會首度推出「躍動少年跑」，專為10至15歲青少年而設，活動將於明日（17日）在啟德體育園舉行，賽道約2公里，名額2,500個，讓青少年更早感受馬拉松氛圍。過去多年，由於年齡限制，即使有學生參與，主要也是10公里和半馬賽事，今年亦不例外，參賽的，除有首次落場的「新手」，也有同學再度挑戰。

渣馬2026｜熱身及長跑技巧訓練

位於葵青區的天主教慈幼會伍少梅中學，去年僅7位中四至中六學生完成10公里賽事，今年參與人數增加一倍，共14位中二至中六同學參賽。校長李建文表示，「學生今年再度參與由飛機工程公司HAECO及非牟利機構Teach For Hong Kong合辦的『與學生同跑』計劃，免費參加共20堂專業賽前訓練。」計劃由兩位資深長跑教練指導學生，訓練內容涵蓋靜態及動態熱身、長跑技巧練習、賽前飲食建議，以及長跑心態分享，幫助學生有系統地「備戰」。

李建文指出，學校近年已成功建立恆常跑步文化。「早在3年前，老師帶領學生推行每周一、三、五早上7時的『晨跑』活動」。」路線由校門出發，環繞葵涌邨一帶，途經多段梯級與斜路，挑戰性極高。起初僅數人參與，如今已擴大至50至60人，形成濃厚的跑步氛圍。他續指，「因學生需要早起參與晨跑，自然養成早睡早起的良好作息，更自發享受跑步過程，從中培養堅毅精神與團體意識。」今年，該校參與葵青區中學校際越野比賽，個人及團隊成績均較去年有突破，李建文認為，這正是自發性恒常運動習慣的成果。

屬於長跑「新手」的，則有位於屯門區的基督教四方福音會深培中學，該校同樣有參加「與學生同跑」計劃，今年有7位中四至中六學生首次參加渣馬10公里賽事。其中就讀中四的女將謝芷桐表現突出，令教練及校長留下深刻印象。她直言，跑步讓她發現自身長處，「跑步不一定是男生專利，通過系統訓練，女生一樣可以做得很好。」

校長章蕾向《星島教育》憶述一個感動時刻，「有一晚8時下班後，我在學校附近看到謝同學獨自練跑。她告訴我正在為馬拉松作準備，那份堅持與熱誠真的很有感染力。」章蕾指出，謝芷桐原本較缺乏自信，但體育科老師發現她有跑步潛質後，便積極鼓勵她多參與比賽。最近，她在屯門區中學校際田徑比賽女子甲組800米及1500米項目中勇奪亞軍，跑步不僅讓她找到明確目標，更提升她的自信心。

此外，同樣第二年參與該計劃的還有地利亞修女紀念學校（吉利徑）。今年該校有6位中四至中五學生參加10公里賽事。其中一位參加者Taro表示，「我會嘗試追隨一些比我更快的人，這樣會激勵我做得更好。」

記者：蘇麗珊

