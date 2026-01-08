大學補眠聖地｜浸大新設超貼心「Sleeping Hub」 環境舒適獲激讚 網民卻揭示出現1問題？

大學生生活多采多姿，既要上莊、「傾proj」，又要寫論文及溫習考試，無疑非常忙碌，甚至通宵達旦也是家常便飯，非常需要休息。近日就有網民在社交平台貼圖，展示香港浸會大學校內的「補眠」聖地──「Sleeping Hub」，更自豪地表示「你問我浸大贏啲咩！直接有間房可以瞓覺」，引來其他網民羨慕，但亦有人抱怨太出名招致反效果，稱「而家成日去都full晒」。

去年9月新開 設睡眠用品

根據浸大網站及社交媒體資料，「Sleeping Hub」位於教學及行政大樓內的學習共享空間，在去年9月啟用，逢周一至周五，由早上9時至晚上9時開放。內裏設有睡眠用椅、地墊及豆袋，還有白噪音機及乾薰衣草，幫助同學補充睡眠。

早前有網民在社交平台Threads貼圖，顯示「Sleeping Hub」空間寬敞，不少學生脫掉鞋子後，在地墊及豆袋上睡覺，氛圍頗為舒適。該網民還自豪地表示：「你問我浸大贏啲咩！直接有間房可以瞓覺」，這番話充分反映「Sleeping Hub」深受學生歡迎，也突顯學生對休息、「補眠」空間的渴求。

網民大讚：超級無敵好瞓！

有網民稱「超級無敵好瞓」。

此串文發布後，有相信是浸大學生的網民留言，表示「超級無敵好瞓！仲有按摩椅！正爆！」、「去過，係幾正幾舒服」。然而，也有部分網民認為會有腳臭味或缺乏安全感。同時，有留言表示「靜靜雞贏唔得嘅…而家成日去都full晒」，反映「Sleeping Hub」漸為人知後，空間已不敷應用。

亦有網民抱怨「Sleeping Hub」太多人。

有網民呼籲其他大學效法浸大，亦有留言指出，香港理工大學都有豆袋供學生「補眠」；香港中文大學大學圖書館內的「進宿」亦可供學生睡眠。

中大「進宿」 同為補眠好去處

翻查資料，所謂「進宿」，其實是指中大的進學園，是一個24小時開放的學習空間，內有多處供學生休息的地方。對於沒有宿舍的走讀生而言，進學園無疑是溫習、休息，甚至是睡覺的好去處，起到了宿舍的部分作用，因而被學生戲稱為「進宿」。

