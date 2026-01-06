《尋秦記》熱潮｜ 深信學校首辦「西安秦俑行」 小五生學製「兵馬俑」

電影《尋秦記》近日成為全城熱話，更掀起坊間一陣「尋秦」熱潮，想多了解秦朝的歷史。事實上，近年不少學校舉辦的內地交流團中，到西安參觀秦始皇兵馬俑都是熱門行程，就好像深水埗區的基督教香港信義會深信學校（下稱深信學校），剛於12月就首次舉行4日3夜的「西安秦俑行」交流團，上演一場小學版「尋秦記」。

首次辦西安秦俑行

深信學校校長潘自榮向《星島教育》表示，該校以「才德兼全．經歷多元．快樂校園」為願景，重視讓學生認識中國文化。因此，該校在2024年成立「國史教育中心」，在館內展示從古代至現代的中國歷史文物仿製品，以及當代航天科技發展歷程，讓學生近距離接觸有關歷史的物件，深化對國家文化與科技成就的認識。

「國史教育中心內擺放多個與中國歷史相關的模型，其中包括秦兵馬俑模型，所以我們希望帶領學生親臨現場，實地感受這份文化遺產。」潘自榮指出，該校五年級的中文科課程，有一課為《秦兵馬俑》，學生透過課文初步認識兵馬俑的宏大規模、鮮明造型與精湛工藝。為延伸課堂學習，並秉持學校「讀萬卷書，行萬里路」的教育精神，故學校特別組織五年級學生前往西安，開展這次「西安秦俑行」交流團，讓學生在真實場景中印證並深化所學知識。

為期4日3夜的行程內容豐富，同學們參觀了鐘鼓樓、秦始皇帝陵博物院等地，感受戰國以來千年歷史的厚重，其中在秦始皇帝陵博物院內的兵馬俑展館，學生們更駐足良久，親眼目睹兵馬俑的震撼，對戰國時代歷史留下更深刻印象。參觀後，同學們更親手製作了兵馬俑模型，利用黃土配合模具，捏製屬於自己的獨特作品，帶回家中作為紀念。

此外，團員還走訪陝西科學技術館及九號宇宙科普研學基地，了解國家航天科技的發展成就。校方認為，此行不僅培養學生國家觀念與認同感，更提升他們綜合應用知識的能力，激發對STEAM領域的興趣。

為了讓更多學生認識中國歷史及是次行程，潘自榮將安排學生於每周的「國旗下的講話」時段，向全校師生分享所見所聞。他又表示，有參與交流團的學生普遍認為，「千年古都」西安彷彿訴說著周、秦、漢、唐的輝煌故事，深化了他們對戰國時代歷史的興趣，其中譚喬禧同學就分享，「當我走進兵馬俑博物館的一號坑，課文上『規模宏大、形態各異』這八個字，出現在我的眼前，成千上萬的陶俑肅然列陣，令我感到十分震撼。」他最感激發現兵馬俑的農民及修復文物的考古學家，「正因他們的努力，我們才能欣賞這份完整的歷史遺產。」

另外，梁芷喬同學則對兵馬俑的細節印象深刻。「我發現每一具兵馬俑都充滿了生命力，每一張面孔都十分獨特——有的威嚴，有的沉靜，連髮絲與甲片的紋理都清晰可見。我不禁驚嘆於古代工匠超凡的技藝。」另一位同學康子晴透過導覽，更全面認識秦始皇的雄心壯志，「這次交流團讓我深刻體會到認識國家歷史的重要性，希望將來能自豪地向世界朋友講述兵馬俑的故事，讓這珍貴文化遺產為更多人所尊重與認識。」

相片由受訪者提供

