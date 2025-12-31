迎接2026 ︳趁新年建立良好習慣 中小校長教訂目標藍圖

明日（1/1）就是元旦日，正是新一年的開始，也是學生檢視自我，訂立新目標的好時機。至於如何幫助孩子改善舊有陋習、建立良好習慣，讓他們在新一年於學習、品格及興趣上同步躍進？《星島教育》分別訪問了福建中學附屬學校校長徐區懿華，以及聖保祿中學校長張翠珊，分享家長如何助子女養成良好習慣，提供清晰的目標藍圖。

福建中學附屬學校校長徐區懿華：別即時介入子女問題

小學生心智尚在發展，往往對自己一些「壞習慣」也不自知。福建中學附屬學校校長徐區懿華指出，現今小學生多依賴性強、抗壓能力不足，家長不妨趁新一年，讓孩子學習獨立和堅毅。「現時小學生因家中照顧太周到、家長保護性太強，所以令小朋友失去自理及自我保護能力，導致他們依賴性強。」此外，數字產品也可能是讓孩子抗壓力不足的原因，「因遊戲可以重新來，而且只是在腦內進行，當小朋友在現實生活中遇上真實挑戰，就沒有準備好如何應對，甚至不想應對。」

假如家長想改善上述情況，徐區懿華認為，家長應由自己做起。「家長要讓小朋友明白，生命是屬於他們自己，需要對自己負責任。因此，當孩子面對難關、不如意事時，家長不要太介入，立即代替他們處理。」她舉例，如家長看到子女在公園與別人爭執，最好是先觀察，不是即時介入。

徐區懿華再以早年跟女兒相處的情況為例，「有次去旅行時，女兒拿起萬能插頭問『怎樣開？』我當下不是即時幫她解決，而是從旁說『你不如自己試試，看看是不是有些按鈕』」她補充，家長有責任教導小朋友，但當他們遇到問題時，應以最少的介入來輔助她們，讓子女自己解決問題，當他們累積成功經驗後，就會相信自己有能力去解決。

事實上，福建中學附屬學校為建立學生良好習慣，成為全港首批引進「自我領導力」課程的學校之一，以7大習慣為框架，當中包括：積極主動、以終為始、要事第一、雙贏思維、知彼解己、統合綜效、不斷更新，以幫助學生從小成為高效能、負責任的獨立個體。

聖保祿中學校長張翠珊：以「SMART原則」實踐目標

相對而言，和正值青春期的子女相處，家長更要學習如何和他們溝通。聖保祿中學校長張翠珊表示，中學生的自主意識強烈，家長如對他們強加期望、目標，可能會引發抗拒，因此，她建議家長可以引導式對話開始，例如以「你希望新學年在哪些方面有所突破？」為開場白，先聆聽子女說話，了解他們的真實想法與顧慮。

要建立良好習慣，需有清晰的目標藍圖，張翠珊分享可透過「SMART原則」，將模糊的願望變得具體化。「S，即specific（具體之意）：例如可將『學好英文』轉為『每周額外記20個單詞並應用於寫作』；M，即Measurable（可衡量之意）：設定可追蹤的指標，如『數學小測成績穩定提升至某個分數』；A ，即Achievable（可達成之意）：目標應是孩子『能夠有所得着』，避免不切實際帶來挫敗感；R，即Relevant（意即相關）：目標需與孩子的興趣或長遠發展連結，例如為喜歡電腦的孩子設定『獨立編寫一個簡單程序』的目標；T即Time-bound（有期限之意）：要明確約定檢視成果的時間點。」她指家長需定期和子女了解目標進度，讓他們肯定自己的努力，並根據實際情況與家長共同調整，體驗目標管理的過程。

除了學習上的目標管理，張翠珊也重視學生的習慣與品格。「希望我們的學生養成重視責任感、恆毅力與時間管理等基礎習慣。」她指家長也可與子女一起制訂每日或每周目標，例如每日負責一項家務、每周運動三次等，有助培養他們自律與抗壓能力。在興趣探索方面，她鼓勵中學生深入投入一兩項活動，「重點不在成就，而在體驗專注與發現自我」。同時，她提醒「留白時間」的重要性。「家長必須在每周日程中，預留出固定的、無安排的休息與自由時間。這些留白時光，將是孩子積蓄內在能量、醞釀新想法，並學習自我管理的重要機會。」

