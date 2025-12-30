迎接2026｜校長教制訂新年大計：小學分階段規劃 中學重孩子主見

還有兩日就到2026年。所謂新年新氣象，家長不妨趁明天大除夕，與子女回顧今年的經歷之餘，也制訂新年大計，規劃來年的學習與生活。《星島教育》分別邀請了中小學校長分享看法，讓家長作參考，與孩子共同制訂2026年的學習與興趣發展計劃。

小學階段：分階段規劃

就讀小學的孩子，對於學習計劃或許尚未有太多主見，愛秩序灣官立小學校長崔家祥認為，小學可分為3個階段，並依此制定相應計劃。「小一至小二是適應期、小三至小四是轉接期、小五至小六則是升中預備期。」家長可根據不同階段調整子女的學習方向，「例如小五下學期開始面臨呈分試，若希望子女入讀Band 1中學，可嘗試讓孩子以英文學習數學或科學。」此外，在選校方面，家長應考慮子女的長處、興趣及校風，例如若孩子喜歡吹奏銀笛，便可優先考慮設有管弦樂團的學校。

除了學業目標，崔家祥強調發展孩子的社交與群體生活同樣重要。「現今家庭多是獨生子女或僅有一兩名兄弟姊妹，因此長假期間，家長可多安排子女與同學、親友聚會，讓孩子體驗群體生活，學習與人相處。」他認為，良好的社交關係能成為孩子的情緒支援，在遇到困難時，他們也能向朋友傾訴。

崔家祥特別指出，新一年除了為子女制訂計劃，家長也應協助建立孩子的「三感四到」。「三感」即成就感、歸屬感與樂觀感。「家長可透過與孩子一起遊戲或運動，讓他們釋放安多酚，是天然的『止痛藥』。」而「四到」則是指父母應多與子女溝通，做到「聽到、看到、知道與「八到」（八卦）」，主動關心、了解孩子的交友狀況，以便在他們需要時提供適切支援。

除了學習與社交，興趣培養也是新年計劃的重要一環。崔家祥表示，孩子到了高小階段，興趣可能不如以往「百花齊放」，此時家長與子女需學習取捨。「家長應從孩子的角度出發，讓他們選擇自己願意投放時間的興趣，父母則從旁分析並給予意見，最後陪伴實踐。這不僅能建立親子話題，也能讓孩子感受到父母的支持。」他見過不少高小階段培養的興趣，最終成為孩子的終身事業，因此尊重子女的意願最為重要。

中學階段：重視子女想法

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然表示接受《星島教育》訪問前，特別詢問其11歲、就讀小五的兒子對新年計劃的看法，兒子回答，「計劃是由我釐定！」因此，他強調，「新的一年，最重要是關注孩子的想法與目標。」尹浩然認為，子女就讀中學的家長，其角色在於協助子女「揚長補短」——進一步發展其優勢，並在不足之處提供支援。

尹浩然以自身經驗分享，父母在釐定計劃時，不應扮演老師的角色，而是成為孩子最穩固的安全網，協助建立價值觀，而非僅以成績或成果衡量成長，並與子女建立良好關係至為關鍵。「例如在新一年，多安排『WeTime』。在AI時代，更應重視現實中的連結，彼此一起走到郊外、博物館等。子女與家人、同學關係越好，越能從容面對生活壓力。」

總括而言，尹浩然認為，無論是學習、興趣或社交方面的計劃，家長也應重視子女的意願。「不是由父母替子女規劃，而是與子女一起規劃。」家長應重視孩子的學習過程，而非只以成果或成績為主導。「例如在學業上，目標不應僅是分數，而是一起擬定具體的溫習策略與進步方法，並且避免將子女與他人攀比。在規劃過程中，多讚賞孩子，如他們肯努力嘗試，幫助他們成為更好的自己。」

