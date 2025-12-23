宣萱初中入讀英百年女校Roedean 4成畢業生大學讀STEM學科

電影《尋秦記》即將上映，近日該電影的演員也開始宣傳活動，其中主角之一宣萱的訪問片段，已在社交平台「洗版」。備受網民喜愛且口齒伶俐的宣萱，可說是一名學霸，小學時在瑪利諾修院學校（小學部）就讀，曾入讀香港培道中學，13歲時赴英國女子寄宿學校Roedean School就讀，雖自言中學成績中等，但憑藉努力，最終考入在2026年QS世界大學排名第2的倫敦帝國學院（Imperial College London），主修材料工程學。

3分之1學生A-Level考獲全A*至A

宣萱初中已入讀的Roedean School，創立於1885年，座落於英國東南部Brighton，為11至18歲的女生提供教育。學校設有會考（GCSE）及高考（A-Level）課程，其中A-Level提供逾30門科目選擇。根據學校官方資料，2025年，該校約3分之1學生在A-Level考獲全A*至A的優異成績，其中更有4位學生取得全A*。此外，學校注重全人發展，提供超過140項課外活動，包括曲棍球、網球、騎馬、滑浪風帆、戲劇、合唱團及弦樂團等，內容多元化。在校友方面，除了香港人熟悉的宣萱外，還有英國著名女演員Rebecca Hall、英國鞋履品牌Jimmy Choo前創意總監Beatrix Ong都在該校畢業。

英識教育創辦人陳思銘（Samuel）表示，Roedean School是英國少數重視STEM的女校。「一直以來，Roedean School重視STEM（科學、技術、工程及數學）及設計與科技（DT）教育，這在英國女校中較為少見。」根據學校官方資料，2025年逾40%畢業生選擇在大學修讀STEM相關學科，如土木工程、精算學、生物化學等，打破女子教育的傳統趨向。難怪當年宣萱也在大學選修材料工程學！

Samuel補充，Roedean School擁有近140年歷史，是英國較早期成立女子精英教育學校，以及英國歷史最悠久的女子寄宿學校之一，深受香港家長歡迎。「學校寄宿文化深厚，宿位充足，不少學生會選擇Full Boarding（7天寄宿），每位寄宿生更可在校內小農場負責照顧一隻動物，從而建立對校園的歸屬感及價值觀。」他認為，宣萱如今在溝通表達上充滿自信，表達能力很強，正是英國寄宿教育文化熏陶的成果。

