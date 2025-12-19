AI深偽技術普及 校長提醒家長上載子女相片前深思

在「愛分享」的社交媒體時代，很多人都喜歡分享自己的生活日常， 然而，當家長習慣在網上分享子女的相片、影片， 甚至一些可能令孩子尷尬的生活片段，卻可能墮入「深度偽造（ Deepfake）」技術的風險圈套， 有機會讓兒童或青少年造成傷害。

家長發放相片前 停一停，諗一諗

個人資料私隱專員公署日前（17日）發布《 應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的智慧錦囊》（ 下稱錦囊），提醒學校及家長在發佈相片及影片時應注意事項， 其中就提到家長在發放相片或影片前，應該「停一停、諗一諗」， 避免不法分子利用這些素材製作偽造內容， 成為詐騙或惡意用途的工具。另外，《錦囊》亦提出， 學校在可行情況下，避免發布可以清晰識別個別學生的相片或影片、 以及限制查閱等建議。

陳裕均：了解子女意願

就近年家長喜歡在社交媒體上載子女相片的情況， 有中小學校長都有不同建議，以保護孩子私隱。 聖公會青衣主恩小學校長陳裕均認為， 家長在分享子女相片或影片前，應先了解他們的意願、 考慮相片會否令子女感到尷尬等；此外，家長也應慎重考慮， 所上載的子女相片是否有需要公開。「如非必要， 可改為私人群組分享或使用加密通訊發放；如必須公開的話， 則避免在相片中透露可識別的資料，如住址、車牌、校名、校徽等。 」



同時，陳裕均留意到有些家長會以子女相片， 作為通訊軟件或社交平台的公開頭像，他指這些情況都應該避免； 此外，他提醒家長可善用個人通訊軟件的「看一次便自動刪除」 等功能，避免相片不斷被轉發的風險。



提到學校處理學生相片的做法， 陳裕均指該校向外界發放學生照片前，會先諮詢家長意願， 並以發放群體合照為主。「因應私隱公署建議， 會格外小心避免發放學生獨立正面相片，但始終有些情況難以避免， 例如頒獎相片，或改以較側面方式拍攝。」

談國軒：注意子女私隱問題

另一邊廂，文理書院（九龍）校長談國軒也提及， 家長在社交平台分享子女相片的常見情況。「 我們也考慮在家長分享會中，提醒家長在社交平台發放相片時， 也要注意子女的私隱問題。」他認為，這類提醒有助提升家長意識， 避免無意中增加深偽技術濫用的風險。



談國軒表示，學校重視學生私隱問題，故早已實施相關措施。「 因應私隱條例，每個學生入讀時，學校都會有一份同意書， 要求家長簽署，內容有關是否同意把子女參與任何教學活動的相片， 刊登於學校網站或社交平台。」他指出， 學校一向避免使用高解像度相片，免得其他人士擅自取用相片。「 學校刊登的目的在於紀錄學校活動而已。」他補充， 在公署發布指引前，該校及家長已非常關注此問題， 所以認為錦囊的建議值得參考。

延伸閱讀：

AI換臉 惡名遠播 偵破技術 辨真偽 ｜STEM教室

STEAM｜眼見未為真！拆解Deepfake｜星島教室