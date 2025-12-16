哈佛圖書獎｜港明年取消文章獎 主辦方指難分辨作品是否AI生成

香港教育局今日（16日）宣布，推出「『智』啟學教」撥款計劃，以支援中小學善用人工智能（AI）提升學與教效能；然而，有學術機構卻因AI盛行而取消舉行多年的「文章獎」。早前，由哈佛大學香港校友會引入的「哈佛圖書獎」，在其香港官方網頁宣布，由2026年起至可預見的將來，將取消「哈佛圖書獎獎學金」及「文章獎」，原因包括籌款上的挑戰，以及在AI日益普及後，主辦方難以公平地評估申請人有否使用AI工具，有關宣布引起本港學界關注。

朱子穎：AI如同當年的計算機

一直對AI教學持開放態度的德萃幼小中學校發展總監、德萃小學部總校長朱子穎，對「哈佛圖書獎」的調整表示理解，他認為這是主辦方應對AI作弊的無奈之舉。問到如何讓AI與教學共融，朱子穎就引用了OpenAI行政總裁Sam Altman的觀點，將AI比喻為文字計算機。

「當年計算機出現時，教育界同樣經歷過爭論與適應過程。」朱子穎解釋，正如小學階段，學校重視基礎計算，因此不鼓勵學生依賴科技；而在中學階段，學生則需要學習運用計算機。他認為，AI的發展路徑或將相似，但其影響更深、更快，因此很多學校及城市仍在探索如何有效運用。

另外，朱子穎分享其學校的做法，就是在允許學生接觸AI的同時，也對部分作業設限，並在特定項目中引導學生「試用」AI，在探索與規限之間取得平衡。

李安迪：科技是工具，育人方是核心

面對AI帶來的衝擊與機遇，前線教育工作者正積極尋求平衡之道。救世軍田家炳學校校長李安迪直言，學生若誤用或濫用AI，將削弱他們的解難能力與獨立判斷力。「所以我們必須教育學生正確使用AI，否則會影響他們的價值觀及判斷力。」在老師方面，李安迪表示，他希望老師學習善用AI，「以AI了解學生的學習難點，然後對焦學生，做到真正因材施教。」李安迪強調，AI理想運用下，老師可以騰出更多空間去關心學生情感需要，學生又可以騰出時間發展自己的興趣。

他提出「中庸之道」的實踐哲學，指出AI與傳統教育的比例並非一成不變，而應根據不同的教學歷程而調整。例如，初小階段重在讓學生認識何謂AI；高小則可加強訓練邏輯與運算思維，讓學生學習以AI為工具，高效解決複雜問題。李安迪認為，教育不僅是傳授知識，更重要的是「育人」，培養學生明辨真偽、善於思考、不盲目依賴科技。

