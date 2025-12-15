Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖保祿中學65周年校慶 校友何詩蓓重聚分享傳承

位於跑馬地的傳統名校聖保祿中學，創校65周年，於剛過去的周末（13日及14日）一連兩日舉辦「校友重聚日（Homecoming Days）」。當日除有合唱團、管弦樂團表演，更由舞蹈團、舊生及聖保祿天主教小學的學生合跳舞蹈，寄意該校精神綿延永續。其中，最吸引的是「香港女飛魚」、奧運游泳金牌得主兼校友何詩蓓重返母校擔任開幕典禮主禮嘉賓及致辭分享。

何詩蓓：望生活中踐行，貢獻社會

今年校慶主題為「承化育宏志  繼杏壇光華」，開幕典禮除邀請了何詩蓓擔任主禮嘉賓，還邀得教育局高級學校發展主任（灣仔及離島）何綺紅女士、聖瑪加利大堂主任司鐸金容載神父、辦學團體各位校董及聖保祿天主教小學關佩玲校長出席。校監馮彩華修女領禱後，隨後校長張翠珊作開幕致辭。

期後何詩蓓致辭，她於2015年在聖保祿中學畢業，其後赴美國密歇根大學攻讀心理學。她在致辭時表示，身為「聖保祿人」是一種榮譽。她喜見母校是許多校友的驕傲，是彼此的連結，更是她們的根源。

大眾對何詩蓓的認識，多集中於她的運動成就，但她更希望自己的影響力能超越游泳。她分享，「真正的成就體現在以個人能力關懷社區，無論是日常生活中讓座的小小善舉，或是大埔宏福苑火災後捐贈物資。」何詩蓓寄語校友、同學將從母校所學，在生活中踐行，貢獻社區，除延續了母校的光華，也點亮自己的生命。

何詩蓓亦見證了母校一直與時並進。她回憶當年校內並沒有學生用的打印機，如今學校已配備3D打印機、有機農場及各種現代化教學設施。她特別指出，學校在強化STEAM教育的同時，亦致力推動永續發展，並關注學生的身心健康及福祉。她讚賞母校迎接時代的改變的同時，也謹守學校的辦學宗旨。

此外，開放日期間，各科組、各學會通過不同形式展現學生的不同技藝、學習成果，配合互動遊戲等活動，令出席的家長及學生更體會該校學生的心思。

相片來源：聖保祿中學提供

