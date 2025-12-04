大埔宏福苑五級火｜關顧教職員及學童情緒需要 教育局即日起辦7場網上講座

因應大埔宏福苑五級火災，教育局着力恢復同學學習生活的同時，也關注教職員的身心情況。教育局早前已為教師及家長，舉辦5場網上特別事故心理支援講座，以支援學校人員和家長照顧有創傷經歷的學生/子女，教育局局長蔡若蓮昨日(3日)在其社交平台表示，由即日(4日)至12月11日期間，會再舉辦額外7場特別事故心理支援的網上講座。

災後同行：支援學生身心健康

為持續關顧教職員的心靈健康，同時讓更多學校人員及家長了解學童在創傷事件後常見的身心反應及情緒需要，並學習應對策略和支援方法，教育局在即日至12月11日期間，會再舉辦7場特別事故心理支援講座，以網上形式進行，並邀請不同講者，包括精神科醫生、教育/臨床心理學家、大學教授作專業分享，內容包括「創傷事件後的身心反應及應對策略」、「創傷事件後，透過改善睡眠質素調節情緒」、「幫助孩子過度創傷經歷」、「災後同行：支援學生身心健康」等等，詳情可瀏覽教育局「校園 好精神」網頁。

此外，為方便學校人員、學生及家長尋求有關的專業服務，教育局亦整合了針對事故的社區支援服務及資訊，包括政府、大學及專業團體的資訊，並已上載到教育局「學校危機處理」專頁，助有需要人士參考。

