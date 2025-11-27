大埔宏福苑五級火｜精神科醫生籲 避免孩童重看火災畫面

大埔宏福苑昨日(26日)發生五級大火，是香港回歸以來死傷最嚴重的火災，截至今日（27日）下午3時，死亡人數增至55人，包括1名消防員殉職，事件引起全城關注，各電視台新聞、社交媒體亦持續更新火災報導，其中不乏傷者送院、屋苑居民尋親的悲傷畫面，一般人看到都會感到很難過，對於心智未成熟的小朋友或學童來說，亦有機會因看到相關新聞及資訊而受到情緒困擾。香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡表示，火災的畫面、影像是最令人感到不安的，呼籲家長或教師，應盡量避免小朋友不斷重複目睹這些畫面，並留意孩子的情緒。

目睹畫面或患急性壓力反應

對於宏福苑火災事件，各大傳媒鋪天蓋地報道，網絡上有大量相關資訊，兒童和青少年也很容易接觸。陳國齡指出，假如他們接觸後，出現很害怕、很緊張、睡不着等反應，這可能是急性壓力反應（Acute Stress Disorder, 簡稱ASD）。「假如這些反應在事件發生後一個月，仍然持續出現，又或聽到爆炸聲、看到燃點火都感到懼怕，更甚的是小朋友有可能行為倒退，如尿床、經常黏着家長等，這有可能患上創傷後遺症 (Post-traumatic Stress Disorder，簡稱PTSD)。」

以簡單平靜講述事件

當小朋友或學童，出現「急性壓力反應」徵狀時，陳國齡認為，首先應避免他們重複目睹令人不安的畫面及影像，因為接觸影像是很影響小朋友或學童情緒。「其次，當成人要講述事件的時候，應以平靜的心情、用簡單、易明的字眼講述，例如可以講述傷亡數字很多，但不需要講出實際的傷亡數字等。」

陳國齡指，如果不幸事件發生在親友身上，家長應同樣以平靜語氣講述，但同時要帶有正面訊息。「例如暫時未有婆婆消息，但消防及救護人員會盡力搜救，有消息我會即刻告訴你。」另外，假如是住在該區的市民對事件產生不安感，他們亦應盡量避免前往現場附近，目睹火災環境。陳國齡強調，不論是第一身接觸，或是家人在現場，又或是從媒體接觸事件，家長及教師最重要是陪伴孩童，讓他們在安全的環境下，提供正常、有規律的生活作息。

承認不安的情緒

此外，位於大埔的浸信會欣悅社會服務處總主任（家庭及兒童康復服務）楊慕瑛表示，由於中心附近也有兩所學校，所以中心已啟動駐校服務的緊急機制，為有需要的學童提供支援。假如小朋友或青少年，因事件而難以入睡，甚至出現肌肉繃緊等生理徵狀，楊慕瑛建議家長應傾聽他們的感受，以孩子理解的語言去解釋事件，避免過度細節或恐怖描述，並保持日常的規律。「在講述事件時，避免提及傷者的年齡，因為小朋友可能會聯想到是自己同齡的朋友。」楊慕瑛補充，家長也有可能因事件受情緒困擾。「家長首先應承認自己的情緒，可以哭出來，再透過傾訴去抒發自己心情。因此，中心已啟動情緒熱線及災後心理輔導服務，為大埔區市民作出支援，以專業知識與大家並肩作戰。」

