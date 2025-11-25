劍擊熱潮｜地區中小學設比賽級劍擊館 培育新一代劍神、劍后

早前，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘代表香港出戰第15屆全國運動會男子花劍團體賽，合力奪得香港劍擊史上首面全運會男子花劍金牌，讓全港市民相當興奮。事實上，隨住香港運動員在多項國際賽事取得佳績，近年劍擊運動已成學生追捧的運動項目，有中小學更在校內設置劍撃館，包括位於深水埗區的基督教香港信義會深信學校，及沙田區的馬鞍山崇真中學，兩校的劍擊館均設有比賽級的14米長賽道，讓學生更容易接觸該運動之餘，亦可推廣劍擊運動和文化，培育新一代劍神、劍后。

基督教香港信義會深信學校 強化校隊歸屬感

《星島教育》分別向兩校查詢，知道基督教香港信義會深信學校的劍擊館於今年3月才正式開幕，開幕日更邀得前港隊劍擊選手、奧運金牌得主「微笑劍后」江旻憓擔任嘉賓。校長潘自榮強調，「這座劍擊館不僅是簡單的『場地』，更是校隊長期磨練技藝、鍛練團隊精神的基地。學校期望隊員在此感受到被重視的溫暖，像擁有『主場優勢』，從而面對挑戰時展現更強韌性與自信，並強化整體歸屬感。」

自2022年起，基督教香港信義會深信學校已設立多元化的課外劍擊班及興趣班，並成立劍擊校隊，3年來，曾勇奪多個校際獎項，包括2024-25年度全港小學校際劍擊比賽男子佩劍個人賽獲得季軍，而在2024-25年度全港小學分區劍擊比賽（九龍西區），更嚢括男子甲組佩劍冠、亞、季軍， 以及女子甲組佩劍亞軍。

潘自榮表示，該校致力將劍擊打造成校技，期望全校每位學生皆能參與訓練。「今年，在校隊訓練體系中，除原有佩劍隊外，更新增了花劍隊及重劍隊，使劍擊訓練更為全面完善。此外，我們安排一至二年級學生於校本特色課程中，學習劍擊基本功，讓他們從小培養對劍擊運動的熱愛。」

馬鞍山崇真中學 劍擊全面普及化

此外，馬鞍山崇真中學則在去年，在校內增設劍擊館，館內設有3條賽道，1條是比賽級賽道，另有2條練習賽道，設備可說是專業級數。馬鞍山崇真中學校長嚴基柱表示，為讓學生開心練習劍擊，學校特別以張家朗勇奪奧運第一金致勝一劍為背景，鼓勵同學Unlock The Potential（潛質解鎖）。

另外，館內設有意大利裝備、國際標準的14米長的鋁合劍道和西班牙地膠，讓同學可以在最佳的設備下練習。嚴基柱表示，增設劍擊館後，師生對劍擊興趣大大提升。他透露，校內劍擊隊已超過30人，並在部份學界項目中躋身新界區前列。「我們亦舉辦校內個人劍擊比賽及小學聯校劍擊邀請賽，學生可以擔任裁判，令他們的自信和興趣大大提升。此外，在教師發展日中，我們也讓教師學習劍擊，使劍擊運動全面普及化。」

牆身貼江旻憓張家朗相片 冀學生以運動員為榜樣

負責兩所劍擊館改造工程的「第三教師」負責人Edmond表示，基督教香港信義會深信學校的劍擊館由雨天操場改建而成，而14米的長賽道可以靈活移動，打造成多用途空間。他透露，該校的劍擊館內外，都有不同佈置，包括劍服、劍褲、真實的重劍及花劍，讓學生了解劍擊的裝備、重劍與花劍的分別，「該校亦希望學生以香港運動員為榜樣，故在館內牆壁貼了江旻憓及張家朗的相片，讓大家感受運動員的英姿。」至於馬鞍山崇真中學的劍擊館，面積相對較大，約1,500平方尺。Edmond表示，學校積極培養學生德、智、體、群、美，因此，增設劍擊館的同時，亦在該樓層加設Band房及體適能訓練中心，培養學生在學習以外的興趣。

相片提供 : 基督教香港信義會深信學校、馬鞍山崇真中學

延伸閱讀：

全運會丨「小女車神」李思穎全運奪三金 承襲李慧詩成教大BHE生

全運會｜短跑女神陳佩琦網民勁like 系出名門德望學校 盛產文武雙全女將