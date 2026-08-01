深圳前海博物館10.30開幕！7大展覽逾3000件國寶級文物 設百米無柱觀景台飽覽山海景致

深圳前海博物館將於今年10月30日正式開幕！萬眾期待的全新文化地標「深圳前海博物館」坐落於前海文化藝術半島，佔地約3.24萬平方米，總建築面積約12.6萬平方米，不僅擁有百米無柱的無敵海景觀景台，更會陸續迎來7大重量級主題展覽，展出逾3000件國寶級文物，日後北上再多一個文化藝術好去處！

深圳前海博物館10.30開幕！何鏡堂操刀設計 設百米無柱觀景台/全景式劇場

深圳前海博物館由知名建築大師、中國工程院院士何鏡堂操刀設計，以「文明之樹、時代明燈」為設計理念，設計的靈感則源自中國傳統的「重檐飛揚」的意象。早前，在深圳舉辦的首屆英國皇家建築師學會（RIBA）亞洲建築慶典中，前海博物館更榮獲首屆RIBA亞太獎（RIBA Asia Pacific Awards）未來建築類大獎（Future Projects Winner）。

館內佔地約3.24萬平方米，建築設計甚具巧思，內部設有5層全景式「山海劇場」、屋頂則設有「綠心花園」，為市民帶來獨一無二的豐富文化體驗。此外，劇場南北兩側打造出長達100米的多功能觀景台，北側「海劇場」飽覽前海灣的壯麗海景，南側「山劇場」則可賞大小南山的自然風光。除了獨立作為觀景平台，亦可連結建築內部空間，成為共享的「雲端」文化聚

7大主題展覽 展出逾3000件國寶級文物

至於展覽方面，館方與中國國家博物館聯手帶來7大主題展覽，包括「長風萬里絲路文明特展」、「中國古代通史陳列」、「中國古代玉器」及「中國古代瓷器」等，超過3000件國家級珍貴文物重磅展出，涵蓋中國古代通史陳列、古代玉器、青花瓷等，飽覽中華數千年的文明精粹與稀世珍寶。

深圳前海博物館

開幕日期：2026年10月30日

地點： 深圳市南山區前海文化藝術半島核心區域（鄰近前海石公園）

交通方式：

地鐵： 乘搭深圳地鐵5號線至「桂灣站」（E出口）或「前灣站」（D出口），出站後步行即可抵達。

的士/網約車： 從深圳灣口岸出發，乘搭的士或網約車直達車程約15-20分鐘。

門票資訊： 免費入場參觀（預計開館後需透過官方微信小程式進行實名預約）。

資料及圖片來源：深圳市前海管理局、前海博物館