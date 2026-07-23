馮程淑儀─WESTK留聲機│西九藝術家駐留先導計劃 讓藝術成就更多可能

上星期日，我到馬灣1868參加「西九藝術家駐留先導計劃」（駐留計劃）啟動禮，並為「溯流生息」展覽揭幕，與眾多嘉賓一同見證11位來自捷克和香港的藝術家駐留創作的豐碩成果。推動成立駐留計劃是我多年來的心願，今次在各方的支持和努力下，終於成功落實，讓本地和海外藝術家可以在同一天空下創作和交流，意義非凡。

我一直認為，西九文化區的使命，不僅是為香港構建一個世界級的文化地標，更要為香港培育有國際視野的藝術文化人才，讓他們可以在西九的國際舞台展示他們的創作天分和成果。

為此，我們在2025年年底成立西九文化區學院，目的是為香港以至整個區域培育新一代博物館專業人才、藝術家及文化從業員等。在籌備駐留計劃時，我們很幸運遇上了知音人。首先，在捷克駐港總領事館的大力支持下，西九文化區學院於今年三月舉行的第二屆「香港國際文化高峰論壇」期間，與捷克視覺藝術學院簽署合作意向書，短短兩個月，首屆駐留計劃便在馬灣1868展開，兩位來自捷克及香港的聯合策展人，聯同五位捷克及六位香港資深、中生代、以及新晉藝術家在馬灣1868進行了十星期的駐留創作。來自捷克的藝術家大多數是首度來港創作交流和舉辦展覽。現正在馬灣1868舉行的「溯流生息」展覽，展示了11位藝術家創作逾40件全新作品，涵蓋雕塑、繪畫及多媒體等不同創作形式的精彩作品，引領觀眾思考人類發展與大自然如何和諧共生。

駐留計劃的特色，是結合跨地域和跨文化的人才培訓元素，亦為藝術家提供展示和銷售作品的平台，體現藝術不但能促進跨文化對話，更能為經濟、旅遊及創意產業創造價值，成就更多可能。從與兩地藝術家的交談中，我高興得知他們十分珍惜今次交流和合作機會，亦從中得到啟發和靈感。我希望計劃可進一步鞏固西九作為人才培育、國際交流和推動文化藝術產業發展的重要平台。

要成功推行駐留計劃，必須找到適合藝術家住宿和創作的空間，我很感謝新鴻基地產對計劃的支持，讓藝術家可以在環境優美的馬灣1868進行創作和交流，亦讓他們對香港留下美好的回憶。

今次重遊馬灣，令我想起約八年前，當我出任政策創新及統籌辦事處總監時，曾協助促成馬灣公園2期活化項目，看到昔日被荒廢的馬灣漁村改造成今天人流暢旺、充滿活力的海島藝術村，一座座色彩繽紛的小屋不單成為遊人打卡熱點，更提供了藝術創作空間，實在令人欣慰。今次駐留計劃生動體現文化藝術如何發揮地方營造的力量，亦同時示範一個富歷史文化氣息的地方如何激發創意和想像。若你想享受獨特的海島文化體驗，不妨到馬灣1868走走，在參觀「溯流生息」展覽之餘，亦探索這個遠離繁囂的文創旅遊新熱點。



文：馮程淑儀（西九CEO，自2009年起與文化藝術行政結緣。借報章一角，與讀者娓娓道來精彩紛陳的西九故事，希望留下動人的藝文點滴。）