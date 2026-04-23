香港藝術館藏好物 海量佳作精挑細選

自古以來，歷代藝術家以各自獨特的風格與靈感，創作出氣質迥異、形態多樣的藝術作品，共同構築了今日豐富燦爛的藝術世界。香港藝術館的常設展覽「好物有型──香港藝術館藏精品展」，從四大館藏逾萬件的藝術品中，精選近百件「好物」，並歸納出四大氣質類型，呈現由不同性格特質所構成的多元藝術面貌。展廳入口設有多部電子互動屏幕，觀眾可以在參觀前進行「氣質測試」，了解自身的屬性，然後走進相應的四種藝術型格展區，發掘與自己靈魂契合的藝術珍品。四大展區代表四種不同藝術風格，每件展品均反映時代的變遷，展現歷代對美的追求與探索。

破格與極致

首個展區為「冒險開拓型」（Adventure），展出各種前所未見、大膽破格的藝術作品。致力推動「油畫民族化」和「中國畫現代化」的吳冠中，其水墨作品《萬水千山》以奔放的線條和大塊濃淡墨色，勾勒出山巒起伏的磅礴氣勢，並點綴跳躍的彩點，打破傳統水墨的陳規。林佑森的雕塑《鐵樹》，則以現成工業物料重新組合，配以銅管及金屬銅線扭成形態奇特的樹幹，營造出別樹一格的美感。

第二展區「力臻完美型」（Perfectionist），聚焦講求精湛技藝、追求極致的藝術傑作。出自清康熙時期的「青花水波龍紋罐」，胎體潔白細密，罐面繪有三條龍，龍首與水波紋濃淡有致，畫工精細，層次分明。香港藝術家鍾大富的岩彩畫《漣漪》，則以現代手法重現岩彩傳統藝術，凸顯礦物顏料獨有的色彩與質感，呈現出層層漣漪的動人意象。

傳統與創新

第三展區「清雅脫俗型」（Elegance），體現中國傳統文人藝術的審美標準。龐均的畫作《白居易之足跡》，將中國文人畫的寄情山水與東方哲學融入西方油畫世界。畫面以灰白色調描繪凄冷的寒冬，配以碼頭及岸邊的枯樹，彷彿帶領觀者走進詩人的詞意境中。北宋時期的「福建建陽窰黑釉兔毫紋茶碗」，胎質厚實，釉色濃厚，碗身的兔毫紋清晰細膩，是品茶賞器的理想之選。

最後一區「時尚敏銳型」（Fashionista），將傳統與創新巧妙結合，混搭出獨特的藝術風格。其中包括十九世紀中期畫家關聯昌（庭呱）的畫作《雀鳥》。這件作品濃縮了十九世紀廣州外銷藝術的精華，畫風細膩寫實，帶有明顯的中西文化交融時代印記。不同展區還設有專屬香氛裝置，讓觀眾在視覺享受之餘，同時體驗「韻味」無窮的藝術之旅。

《好物有型──香港藝術館藏精品展》

圖：香港藝術館、政府新聞資料庫

