李居明-馬年風水展明日開幕 狗肖三合行大運｜李居明大師會客室

一年一度的風水展暨斑彩展明日（12月28日）早上十時於銅鑼灣金朝陽中心8樓開幕，我的《馬年運程》正式出版，歡迎我的鐵粉及金粉會會員光臨見證。早上十時開始的風水展有鐵粉專場，下午三時則是《潮爆開運王》金粉會簽名加持專場，兩場均歡迎各位蒞臨。今年除了與江美儀及林記在商台的《潮爆開運王》節目，我亦會在1月3日及10日，一連兩周的下午三時在家燕姐新城電台的《開心大派對》中出現大談馬年大運，關心明年運程的讀者們可不要錯過了！

「地解星」困難迎刃而解

在明年的生肖行運榜上，湊巧的是，三個順序的生肖雞、狗、豬成為三甲之選，狗肖排在第三位。2026年是「赤馬紅羊」的第一年，是個很多「火」的年份。狗即戌，是火庫，與寅午戌是「三合」，通常是指人緣較好的意思。同時，他們還有三顆很不錯的吉星拱照，包括「金匱」、「將星」和「地解」，至於凶星則有「白虎」。

其實有凶星白虎也不必太過擔心，只因狗人有吉星「地解」。「地解」吉星妙在一個「解」字，那是指所有困難都能夠迎刃而解，甚麼都得以解決，所以，屬狗的朋友們基本上不必擔心凶星影響。

而另一吉星「將星」是大將的意思，如果是為人下屬，意思就是能夠成為老闆的左膀右臂，獲上級的重用。如果老闆是屬狗的話，那麼他就能夠在其手下中獲得「大將」，如虎添翼。至於「金匱」即是一個金色大財箱，有「金匱」拱照，不問而知就是有錢的意思了。屬狗的影視圈名人有：古天樂、宣萱、馮盈盈、蔡卓妍等。

屬狗的影視圈名人有古天樂（圖）、宣萱、馮盈盈、蔡卓妍等。

屬狗人士有「金匱」拱照，是有錢的意思了。另一吉星「將星」是大將的意思，如果是為人下屬，意思就是能夠成為老闆的左膀右臂。

宜二不宜一、宜勞不宜逸

有兩句話形容屬狗的朋友最為貼切，他們是「宜二不宜一、宜勞不宜逸」的。如果由他們當上領袖，其實很多人會選擇不相信他，甚至會想把他打下來，他們還是適宜做「二哥」的。狗人「宜勞不宜逸」，一旦做起事來，他們就會停不了，總是東奔西跑，不能安逸。對於經常工作要東奔西跑，或是愛出遠門的朋友來說，出門之日定要選個吉日吉時，在我的「財神月曆」中，吉凶日、吉凶時一目了然，如果要作特別的計劃，就要特別留意太陽日及太陰日了。男人選太陽日，女人用太陰日，即使是「凶日」也不必理會，如果顯示的是吉日，那便事半功倍了。

凶日約談生意就不宜了，遇上凶日，可以約人吃飯，是日特別有食神。尤其是出遠門更要擇個吉日。萬一吉日未能用，那就選用一個「平」日，不要沖自己的生肖就是了。「新光黃埔」吉祥居及九龍塘「弘法山大師堂」九龍展區，同步開幕馬年風水展及斑彩展，歡迎蒞臨選購，共迎豐盛馬年！