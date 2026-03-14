我要讚佢｜300小學參與「最值得表揚學生計劃」 愛官學生大使落區訪長者傳遞關懷

星島新聞集團「我要讚佢大使」過去一年積極投入社區服務，身體力行地向社區傳播正能量，今個學年全港有300間小學參與《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」，共有600名「我要讚佢大使」誕生，其中一間參與學校愛秩序灣官立小學（下稱愛官），安排高小同學參與長者服務日及探訪獨居長者，延續計劃發揮關愛社會精神。

愛官今年舉辦多場義工服務，包括早前舉辦長者服務日，由五、六年級同學於新春團年飯活動─「守望相伴共暖新歲」新春盆菜宴中服務區內200多位長者，他們包裝福袋、表演民歌、接待長者等增加了長幼彼此溝通的機會，共同感受新年歡樂的節日氣氛之餘亦藉此推廣跨代共融的訊息。本年度參加《我要讚佢》最值得表揚學生計劃的張家睿同學更擔任小司儀，與長者們與眾同樂。東區民政事務專員黎旨軒亦親臨主禮及致辭，為200多位長者及數十位五年級義工送上祝福。

當日十多位小五及小六生同時為長者們提供「全家福。傳關愛」三代同堂大合照義工服務，由專業攝影導師指導下，為20多個長者家庭拍攝全家福，留下溫馨幸福的生活照。其中《我要讚佢》學生大使梁家齊同學全程落力參與，由佈置場地、講解流程、打燈拍照、造型指導及後期選相等流程均一手包辦。

愛官與社福機構合辦「愛秩序灣官立小學香港婦女基金會耆康中心長者學苑」多年，一直向區內長者開放學校資源，為長者提供多元化的興趣班，包括長者保健班、耆趣民歌組、徒手按摩減壓工作坊等，又舉辦多個長幼共融活動，讓同學與長者一起參與，讓同學學習與長者相處之道，培育同學回饋社區的服務精神。

愛官自去年參與星島新聞集團《我要讚佢》最值得表揚學生計劃後，在校園推廣讚美文化，鼓勵學生熱心服務社會，關懷他人。去年獲選為《我要讚佢》學生大使吳懿晴同學雖患上罕見病，但仍積極參與各項活動，如小司儀班、合唱團等，更在STEAM比賽獲獎無數。讚美是同學成⻑過程中不可或缺的「養分」，每一位《我要讚佢》學生大使的好人好事必定能鼓勵更多同學關心社會，培養他們有正確的價值觀。

