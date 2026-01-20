Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」 1月31日齊寫「福」字挑戰創世界紀錄

星島新聞集團自推出「我要讚佢」項目以來，其中「最值得表揚學生獎勵計劃」廣受學界支持，2025至2026年學有300間小學積極響應，校方共推薦600名學生成為「我要讚佢學生大使」，表揚他們樂於助人。

為進一步傳揚善心、凝聚社會正能量，星島新聞集團將在2026年1月31日（星期六）於沙田香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉辦年度旗艦活動，主題為「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」。活動有多位重量級主禮嘉賓，包括教育局局長蔡若蓮女士、民政及青年事務局局長麥美娟女士、文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，以及星島新聞集團主席蔡加讚先生。

活動亦邀請今個學年獲獎的「我要讚佢學生大使」，以及參與「計劃」的學校校長及老師，共同以書法筆書寫「福」字，攜手挑戰共創世界紀錄，趁農曆新年來臨之際向全港市民傳遞祝福。

「我要讚佢學生大使」在活動中所書寫的「福」字，將拼合成一個大型福字，並由華潤慈善基金贊助印製成新春揮春，除了向參與學校派發外，還會隨《頭條日報》向市民派發，寓意「福」到萬家，將學生的筆下祝福轉化為具體的社區關懷行動。

派發種子卡種植太陽花  推廣讚美文化及綠色責任

活動亦會向「我要讚佢學生大使」派發由中石化贊助、特別設計的種子卡。種子卡會印上種植指南，將種子卡浸泡發芽、再種植出象徵正能量的太陽花。

學生大使親手種植太陽花的過程，不僅象徵正向價值如種子般需要用心灌溉、方能茁壯成長，同時，藉着由栽種太陽花的成長過程，體會到種植與綠色環境的連結，從而培養學生大使的環保意識，在日常生活中持續推廣讚美文化與實踐綠色責任。

過去一年，星島新聞集團積極培育學生大使，與多個機構及團體合作，包括聯同地區關愛隊舉辦社區關懷活動，並與慈善組織合作派發飯盒及福袋，與學生攜手向社區傳播正能量，共同編織一個更美好的香港。

