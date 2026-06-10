House of Capricorn | 慢活奢華美學

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「是愛她生於摩羯座」，由企業家Paula Amorim於2025年創立葡萄牙家居品牌House of Capricorn，正正因為屬於Capricorn山羊座關係而命名，致力於重新定義現代生活空間，目前擁有超過350款精緻家居品，涵蓋餐桌用具、紡織品、燈飾、裝飾家品及傢俱等，堅持與葡萄牙當地家族工坊緊密合作，將世代相傳柳條編織、刺繡、陶瓷及吹製手工玻璃等古典工藝，透過當代設計視角重新演繹。每一件作品皆採用天然物料、以人手限量製作，彰顯品牌對可持續發展與工藝傳承承諾，於巴黎Maison & Objet及米蘭國際家具展Salone del Mobile均大獲好評！

今回首度引進香港，於金鐘太古廣場連卡佛設立期間限定陳列空間，展示標誌性家具，如手編藤製座椅、具雕塑感燈飾、手工刺繡紡織品、玻璃桌具、手繪陶瓷等。當中陶瓷系列採用葡萄牙紅土，燒製成厚實耐用、質樸溫潤紅棕赤陶；燈具系列方面，提供陶瓷、手工編藤及原木三款燈座物料，配以多種編織圖案藤製燈罩，可自由拼搭出最適合個人家居專屬組合。

連卡佛家居店

金鐘太古廣場1樓126號舖

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