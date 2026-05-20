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聯乘 | Audemars Piguet x Swatch Royal Pop

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備受矚目聯名系列Audemars Piguet x Swatch Royal Pop Pocket Watch正式曝光！

融合製錶大師Gérald Genta設計著名八角形鋼製運動腕錶AP Royal Oak＋上世紀八十年代推出Swatch POP腕錶設計，世界首創全新版本標誌性SISTEM51機芯，經過重新設計，成為一款手動上鏈機芯，並融入Pop Art普普藝術元素，擁有90小時動力儲存和Nivachron微調技術，採用雷射調校，無刻度設計，生物陶瓷錶殼，輕身、展現玩味，配備藍寶石水晶錶面 / 底，設計包括可戴於頸上、夾於袋款上、放入口袋裡或擺放在桌上。

首選HUIT BLANC、OTTO ROSSO、GREEN EIGHT、BLAUE ACHT、ORENJI HACH、OCHO NEGRO、LAN BA、OTG ROZ共8色之選，Lépine / Savonnette（具有小秒針）兩個款式，售價HK$2,940 / HK$3,150，本周六登場！

Audemars Piguet表示，將今回聯名系列所有收益捐給製錶業，用於保護傳統製錶技藝和支持下一代製錶人才。

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