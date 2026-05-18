Lamborghini | Fenomeno Roadster 極致

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全球限量15部Fenomeno Roadster日前於第二回Lamborghini Arena亮相！

標誌著「Few-Off極致奢華」理念全新篇章：專屬感、突破性能極限體驗，作為迄今為止締造最極致V12 hybrid引擎超級跑車，擁有1080 CV強勁動力，0-100 km/h加速僅需2.4秒，最高時速超過340 km/h，將Lamborghini標誌性自然吸氣V12引擎與三台電動引擎完美結合，以全新敞篷形式重現，將前瞻性設計與高性能工程融合，展現出絕對澎湃動力，理念貫穿車輛每個部件，包括專為提升公路和賽道性能而定製Bridgestone Potenza輪胎，旨在最大限度地提升車輛性能、精準度和駕駛激情！

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