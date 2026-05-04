會員獎賞│《星島頭條APP》送D•PARK「華懋荃味道」精品套裝40份

各位吃貨注意！如果這個五一假期還沒想好去哪裡，不如跟我們一起去荃灣D•PARK搵食吧！華懋集團將於五月一連兩個週末，D•PARK將舉辦「華懋荃味道」美食嘉年華。現場除了有近30多間人氣小店坐鎮，還有本地插畫師Pearl Law繪製的荃灣美食插畫，每個角落都是超棒的打卡點！

多家荃灣區內深受街坊喜愛的人氣店，將會齊集嘉年華，一站式讓市民品嚐熟悉滋味，更有「華懋荃味道限定」必食新品，包括民豐粉麵行「市集限定Gelato雪糕捲」及「糯米糍窩夫」、端記茶樓「客家喜板」、哋咩嗲「限定鹹味脆脆千層調色板」、悅和醬園 x 社企天糧行膳 「大大粒魚蛋」、想甜嚐甜「限定聯乘臘味雪糕」及金二少「開心果味樽仔奶茶」，為市民帶來新驚喜。

《星島頭條APP》亦特別準備40套「華懋荃味道」精美禮品套裝送給大家，每套精美磁石貼、文青必備memo紙及時尚Tote Bag。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎，請立即搶先下載登記。

Info

日期：5月1至3日及9至10日（共5天）

開放時間：中午12時至晚上8時

地點：D•PARK L1 中庭（新界荃灣青山公路荃灣段398號）

遊戲時間：

由即日起至5月10日（11:59pm）

活動步驟：

步驟 1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟 2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至5月10日晚上11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年5月10日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出40位答案最有創意的參加者獲得「華懋荃味道」精美禮品套裝(精美磁石貼、文青必備memo紙及時尚Tote Bag) 乙份。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。