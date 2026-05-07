NIGO® | NIGO: From Japan With Love 人間世展
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NIGO® San於英國倫敦Design Museum舉行個人大型展覽「NIGO: From Japan With Love」正式開催！
里程碑式展覽為設計師NIGO®全球首個回顧展，作為街頭文化奠基者之一，NIGO在長達三十年職業生涯中，創立自己極具影響力品牌，成功將街頭服飾與奢華時尚融合，當中展出超過700件展品，包括復刻NIGO®少年時期睡房場景、NOWHERE招牌 / 購物袋、古著收藏品、青少年時期入手第一件LEVI’S 507XX jacket、A BATHING APE經典之作、Jacob & Co. Reverse BAPE STA sample (2005)、HUMAN MADE早期作品、NIGO® x Nike Friends & Family激罕品、NIGO® Promo Sample AF1 ‘Triple White 2GO’（限定50對）、NIGO®親手製作陶瓷、以及為是次展覽特別締造真人尺寸玻璃茶室等，真正人生回顧展！
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