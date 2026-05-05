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聯乘 | SATOSHI NAKAMOTO x OTW by VANS Era 95 Gems

東 TOUCH
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6小時前
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備受矚目SATOSHI NAKAMOTO x OTW by VANS Era 95 Gems聯名鞋款將於本周四登場！

神秘品牌SATOSHI NAKAMOTO以比特幣創辦人中本聰命名，與VANS旗下（向滑板文化作出致意）高端產品線OTW by Vans聯乘，將經典Era鞋款進行解構與重建，以原始而反烏托邦視角重新詮釋，刻意舊化中底印有「SATOSHI NAKAMOTO」字樣，黑色帆布鞋面採用撕裂磨損處理，內襯則隱藏著Checkerboard棋盤格紋圖案，鞋側採用人手擦拭工藝，鞋舌和半透明外底亦印有SATOSHI NAKAMOTO標誌。最引人注目細節當然屬遍佈鞋身寶石裝飾及噴砂珠飾細節，穿得越久​​，真諦就越發顯露，完美詮釋「不完美」與「變化」。

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