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BEAMS | Gramicci for BEAMS 工裝短褲

東 TOUCH
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16小時前
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fashion

Gramicci for BEAMS聯名系列將於本周六釋出！

別注版工裝短褲融合Gramicci功能美與BEAMS現代設計概念，以原創工裝短褲為基礎，採用Waffle格布料，表面紋理豐富，柔軟質感和深邃色澤賦予清新氣質，寬鬆剪裁設計，搭配工裝口袋，加上Gramicci標誌性細節如織帶腰帶和襠部加固設計，確保源自攀岩服功能性，輕鬆融入日常穿搭，今回聯名系列提供「BLACK × GREIGE」「D.BROWN × GREEN」兩種紮染配色之選。

同場加映：

BEAMS x Clarks ORIGINALS『WallaBeams Loafer GTX』本周六上架！

Clarks ORIGINALS與BEAMS聯名合作系列再度回歸，紀念BEAMS成立五十週年，Clarks ORIGINALS以經典Wallabee為藍本，締造完全定製鞋款：WallaBeams Loafer GTX！傳承經典工藝，同時進行重新設計，以便更好地契合現代都市生活需求，鞋面採用光滑皮革，鞋楦纖細，呈現簡約樂福鞋風格。保留Wallabee鞋款特有舒適度和腳部空間，亦融合經典與現代元素。鞋面採用GORE-TEX®物料，兼具防水透氣性，確保在任何場合都能提供舒適穿著體驗。

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