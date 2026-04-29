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會員獎賞│《星島頭條APP》送維港旗艦電音盛事門票5套

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獎賞優惠．限定活動．無限驚喜
3小時前
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內容

香港電音迷注意！備受矚目的電子音樂盛事將於5月8日（星期五）在中環海濱活動空間，其中國際頂尖電子音樂人 DJ Snake 將重磅登場，領銜演出一場大型戶外音樂會，活動亦是法國五月藝術節2026首度呈獻的旗艦電子音樂盛事。

本次活動的演出名單實力驚人，從全球流行電音到華語嘻哈天花板一網打盡，當中Higher Brothers(馬思唯、KnowKnow、PSY.P 及 Melo) 將以特別嘉賓身份登場，這亦是4位成員近年來首度合體同台。此外，三屆 DMC 中國區冠軍 DJ Wordy，以及 Cantomania 成員 DJ Fabsabs 和 DJ Steffunn 亦將參與演出，後兩者將以廣東歌 Disco 音樂為整晚活動揭開序幕。

這不僅是一場音樂會，更是一次文化交匯盛典，法國電音大師聯乘中國內地及香港最炙手可熱的音樂勢力，在維多利亞港的璀璨夜景映襯下同場獻技，締造一場前所未有的視聽盛宴。

為了回饋讀者支持，《星島頭條APP》將送出本次音樂會門票5套（每套兩張，每張價值$680），讓大家在維港夜景下盡情跳舞！大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎，請立即搶先下載登記。

Info

日期：2026年5月8日(星期五)

時間：晚上6時 – 觀眾入場

晚上7時 – Cantomania(DJ Fabsabs 及 DJ Steffunn)

晚上8時 – 正式演出開始

遊戲方法：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*註冊成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫登記表格。

步驟2) 填妥此遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年5月4日中午11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

禮品資訊：  

維港旗艦電音盛事價值$680門票2張（名額5個）

條款細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年5月4日中午11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出共5位答案最有創意的參加者獲得維港旗艦電音盛事門票門票乙份。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位獲選參加者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，會以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實獲選參加者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去工作坊資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非禮品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

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