星島頭條APP請你睇香港演藝學院《舞蹈學院夏季演出》（共15套）

香港演藝學院舞蹈學院與舞台及製作藝術學院將於5月1日及2日，在演藝學院歌劇院呈獻《舞蹈學院夏季演出》。是次演出由兩院師生攜手打造，透過一系列編舞作品，展示學生的實踐成果與藝術造詣。演出結合專業舞台技術與多元舞蹈風格，展現藝術表演的創新與活力。《星島頭條》APP現送出香港演藝學院《舞蹈學院夏季演出》入場券（共15套）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即可獲得入場券2張（名額15個），送完即止。大家搶先下載登記啦！

Info

香港演藝學院《舞蹈學院夏季演出》

地點：香港演藝學院歌劇院（香港灣仔告士打道一號）

日期及時間：2026年5月1日 （晚上8時）

活動詳情： https://www.hkapa.edu/event/school-of-dance-summer-performances2026

遊戲方法：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*註冊成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫登記表格。

步驟2) 填妥此遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年4月27日中午11時59分開放參加。

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*每個會員須完成所有活動步驟，會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

禮品資訊：

香港演藝學院《舞蹈學院夏季演出》入場券2張（名額15個）

條款細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年4月27日中午11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出共15位答案最有創意的參加者獲得香港演藝學院《舞蹈學院夏季演出》入場券名額乙份。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位獲選參加者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，會以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實獲選參加者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去工作坊資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

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