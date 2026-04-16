會員獎賞│《星島頭條》APP送《幪面超人古迦》25 週年展門票（10套）

「大家的笑容由我來守護！」這句熱血台詞，相信是不少特攝迷心中的永恒經典。轉眼間，平成首位英雄《幪面超人古迦》（Kamen Rider Kuuga）已經誕生 25 週年了！為了紀念這個開創特攝新紀元的里程碑，INCUBASE Studio將於旺角 INCUBASE Arena舉辦《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》。

這次展覽是2026年日本海外巡迴的第一站，特設「誕生」展區，首度公開古迦誕生的真相，包括當年珍貴的角色草圖、造型設計及世界觀構思紀錄，帶你回到那個「從零開始」的熱血時代，而在「超立像」展區更有大型立像與沉浸式空間包圍。除了古迦各種經典型態的帥氣瞬間，最讓人驚喜的是敵對組織「古朗基」，為了 25 週年全新製作的立體造型將首次亮相，讓你現場親身感受那股壓迫感。

身為粉絲，各款限定周邊真的會讓人「失心瘋」，包括 14 款實體門票，每週換上2款不同設計，要集齊全套就要定時去「打卡」，更會送入場限定明信片，全套 12 款重現經典場景，完全是考驗大家的手氣。至於重頭戲是 「S.H.Figuarts 真骨彫製法超古代戰士古迦」，這款模型以第一集《復活》中的形態為基礎，配合細膩的舊化效果與墨色古文字處理，連包裝都採用了石棺元素設計，絕對要收藏。

《星島頭條》APP現送出《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》10套（每套兩張入場券），大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎，請立即搶先下載登記。

Info

《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》

日期：即日至5月10日

地點：旺角 INCUBASE Arena

遊戲時間：

由即日起至4月22日（11:59pm）

活動步驟：

步驟 1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟 2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至 4月22日晚上11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年4月22日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出10位答案最有創意的參加者獲得《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》（每套兩張入場券）乙份。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

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