Jean Jullien＋Nicolas Jullien |「評論家」

兄弟藝術家Jean Jullien＋Nicolas Jullien最新展覽「Les Critiques」THE CRITICS於法國GALLERY MASUREL即日起至5月16日舉行，「評論家」展覽內Nicolas Jullien木像，如觀者 / 亦屬主軸概念之一寧謐佇立凝視 / 被看Jean Jullien油畫。

「兩兄弟共用一間工作室，彼此建立起基於交流和相互評論藝術關係，作品並非簡單並置：彼此呼應，相互延伸，有時甚至相互碰撞。

一幅畫能否脫離觀者而存在？觀者能否脫離風景而存在？

Jean Jullien畫作看似簡單筆觸背後，蘊藏著豐富色彩情感、生動人物場景以及日常生活淡淡憂傷。

Nicolas Jullien木像以其原始表現力，蘊含著一種靜謐張力，紋理本身就承載著豐富表情和圖案。

共同構成一幅風景。

展覽標題『評論家』（Les Critiques）蘊含多重意義：既對社會和畫廊展覽諷刺，亦對二人之間基於彼此作品觀察和質疑兄弟情誼致敬。

空間裡，角色變得模糊：參觀者變成被觀察者。。。」

閱讀更多‧‧‧‧‧‧

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk