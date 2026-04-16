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《搏擊會》 x weber | 第一條規則

東 TOUCH
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2小時前
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一向推出與電影有關服飾嘅日牌weber，繼《穿Prada的惡魔》後，4月4日開始接受預訂與David Fincher執導、改編Chuck Palahniuk小說、Brad Pitt、Edward Norton等主演經典作品《搏擊會》Fight Club（1999年）聯名系列！

以電影中標誌性「番梘」為主題，採用與上世紀九十年代相同絲網印刷工藝，使用塑溶膠油墨印製。番梘圖案採用8色多色印刷呈現。另外電影經典標語「First rule of Fight Club...」和海報文字「MISCHIEF. MAYHEM. SOAP.」則簡潔印於Tee背面。製作過程中，力求在油墨厚度和層次等細節上完美還原九十年代獨特氛圍，使布料呈現出與穿著後相同質感、觸感和龜裂效果。

服裝主體採用現有庫存布料，忠實呈現九十年代美學概念，經過洗水和烘乾處理，從一開始就呈現出輕鬆舒適穿著體驗。Tee之外，更釋出番梘Key Chain with Pouch，正喎！

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