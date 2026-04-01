會員獎賞│《星島頭條》APP送「iSQUARE x Jack’n Jill脆爆開心天地」遊戲券套裝

今個復活節，iSQUARE國際廣場聯乘本地經典品牌Jack’n Jill珍珍薯片，為大家帶來全港首個珍珍薯片商場主題活動「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆開心天地」。適逢珍珍薯片成立55週年，於3樓 iFUNCTION 打造3大樂「脆」玩樂區域，「脆」爆萌友小肥薯、薯格仔、小圈仔更會全球首度曝光，與大家一同脆住玩、脆住笑。

三大區域包括A區「友脆」彈床樂園，有3.5米高巨型薯仔微笑入口及4米高薯仔攀滑區，配合7大關卡彈跳挑戰，放電又放鬆；B區是快「脆」碰碰車，用童趣漫畫風設計「脆爆運輸部」賽道，小朋友可化身至「脆」小車手，齊齊碰出開心火花。最後是C區「脆」味夾夾賞，可與放大版珍珍薯片及不倒翁Chill薯打卡，更有「脆」爆夾夾機，夾走各款珍珍薯片，滋味滿分！

A區「友脆」彈床樂園

B區快「脆」碰碰車

C區「脆」味夾夾賞

《星島頭條》APP現送出「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆開心天地」遊戲券及代幣套裝共150份（包括A 區「友脆」彈床樂園10分鐘遊戲券乙張、B區快「脆」碰碰車10分鐘遊戲券乙張及C區「脆」味夾夾賞代幣4個），大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎，請立即搶先下載登記。

iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆開心天地

日期：2026年3月28日至5月10日（星期六、日及公眾假期）

時間：下午1時至晚上7時

地點：iSQUARE 3樓iFUNCTION

遊戲時間：

由即日起至4月9日（11:59pm）

活動步驟：

步驟 1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟 2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至 4月 9日晚上11時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年4月9日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出150位答案最有創意的參加者獲得iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆開心天地遊戲券及代幣套裝乙份。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。