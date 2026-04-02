聯乘 | WACKO MARIA x Timberland 3-Eye Classic Lug
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fashion
聯名鞋款將於本周六日本釋出！、
兩大單位繼2022年7月首次合作後聯乘第2弾，以Timberland於1978年首次推出經典「3-Eye Classic Lug」為原型，鞋款採用傳統人手縫製Moccasin鞋結構、360°鞋帶系統和厚底設計，鞋面採用專為WACKO MARIA締造獨家豹紋牛皮製成（小牛皮毛長度可能存在差異），側邊飾有錒刻品牌標誌Tag，WACKO MARIA原創豹紋印花和黑色兩色之選，展現經典外觀與特別質感，詮釋兩大品牌風格；Hip Hop組合NAMEDARUMA成員BADSAIKUSH（舐達麻）參與今回拍攝和影片製作，影片中包含BADSAIKUSH一首未發行曲目。
（售價¥30,800）
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